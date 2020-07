Több mint műemlék a jáki templom

Tájékoztatót tartottak tegnap A jáki apátsági templom restaurálásának folytatása és értékeinek bemutatása címmel. Az eddig a templomon elvégzett és a soron következő feladatokról is beszámoltak.

Zajlik a munka a jáki Szent György-templom környékén: elkerített területeken dolgoznak a szakemberek, hogy minél részletesebb képet kapjanak a többi között az épületről, a kápolnáról és a templomkertről – ennek kapcsán tartották a tájékoztatót a templom főbejáratánál. A résztvevőket dr. Tóth Ernő polgármester köszöntötte, majd Sarkadi Márton, a projekt szakmai vezetője vette át a szót. Elmondta: a kormány támogatásának köszönhetően újraindulhatott a jáki templom és a hozzá tartozó épületegyüttes helyreállítása.

– A munkának jelen pillanatban a felénél tartunk, elkészültek azok a felmérések, tervek, szakvélemények, amelyek megalapozzák a kivitelezést. Megindult részben az építőipari kivitelezés, részben pedig a restaurálási munkálatok sora – mondta el a szakember. Az eddigi munkához kapcsolódóan kifejtette: sok olyan előre nem látott feladat társult a tevékenységeikhez, amelyeket a projekt indulásakor nem terveztek. – Említhetnénk annak a falnak az újjáépítését, ami a Szent Jakab-kápolna állékonyságát biztosítja és nem engedi a domb erózióját olyan mértékűvé fokozódni, hogy a kápolna lecsússzon a dombról. Az előzetes vizsgálatokkal vált világossá az is, hogyan lehet védekezni a talajnedvesség ellen. Lezajlottak az előzetes felmérések, és elindulhatott az építőipari kivitelezés és a restaurálás is – sorolta. Sarkadi Márton a felfedezéseikről kiemelte: egyre bizonyosabbá válik, hogy a Szent György-templom helyén állhatott egy másik templom – ez dr. Papp Ildikó régész megfigyelése – fogalmazott. Kiemelte még: az épület­együttes restaurálása és felújítása mellett a tudományos kutatások folytatása és egy látogatóközpont létrehozása is feladatuk.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott: a jáki templom egy különleges szakrális, művészettörténeti emlék, de egyben szimbólum is, szimbóluma nemcsak a megyének, hanem Magyarországnak is. – A járvány elcsitulásával a sok-sok tanulság közül az egyik az, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani ezután mindarra az értékre, amit mi magyarok felhalmoztunk. Úgy gondolom, a jáki templom különleges, idegenforgalmi attrakciója a megyének, amely hírünket viheti az országban és a világban – hangsúlyozta.

A Szent György-templom felújítása és feltárása tehát folytatódik és újabb izgalmas felfedezések kerülhetnek még elő a munkákból hátralévő körülbelül másfél évben.