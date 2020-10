Több mint százan futottak Szombathelyen

A nehezítő körülmények ellenére is több mint százan teljesítették az ezúttal rendhagyó Csótó-futást.

A Szombathelyi Egyetemi SE, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és az ELTE SEK immáron 35. alkalommal rendezte meg az Őszi Csótó-futást. Nem volt könnyű dolguk a szervezőknek, de a hűvös időjárás, a Covid–19 miatti iskolai szigorítások és a szülői aggodalmak ellenére is 104-en álltak rajthoz, bizonyítva, hogy még így is életképes a rendezvény. A nehezítő körülmények miatt a szervezők igyekeztek minél rövidebbre szabni a programot, ezúttal például nem hívtak óvodásokat és elmaradt az iskolai csapatverseny is – illetve a verseny a szigeten zajlott. Az ELTE-s sportszervező hallgatók pedig sportszakmai gyakorlatként kiválóan oldották meg a rájuk bízott feladatokat. A férfiaknál Belső Bálint, a nőknél pedig Iker Natália nyerte a főfutamot.

Érmesek. 900 méter. I. korcsoport. Fiú (8 fő): 1. Márkus Bálint (Zrínyi), 2. Róth Ármin (Béri Balog, Kőszeg), 3. Varga Máté (Brenner). Leány (5): 1. Gergye Diána (Béri Balog), 2. Kiss Alíz (Béri Balog), 3. Koltay Dorka (Brenner-SZoESE). II. kcs. Fiú (7): 1. Kovács Olivér Zalán (Olcsai-SZoESE, Körmend), 2. Hende Mátyás (Oladi), 3. Karácsony Sámuel (Béri Balog). Leány (13): 1. Kolonovits Alíz (Oladi) 2. Döbrösi Fanni (Béri Balog), 3. Horváth Amira (Béri Balog). 1450 méter. III. korcsoport. Fiú (11): 1. Marton Olivér (Béri Balog), 2. Papp Áron (Oladi-SZoESE), 3. Samu Dorián (Oladi). Leány (10): 1. Pápai Nerina (Béri Balog), 2. Szabó Tamara (Béri Balog), 3. Gérnyi Zoé (Béri Balog). IV. korcsoport. Fiú (6): 1. Babics Marcell (Gothard-SZoESE), 2. Benke Viktor Alen (Zrínyi), 3. Czeczeli Bende (Gothard-SZoESE). Leány (6): 1. Juhász-Tóth Eszter (Zrínyi-SZoESE), 2. Kolman Klaudia (Brenner-SZoESE), 3. Kovács Luca Boglárka (Olcsai-SZoESE). V–VI. korcsoport és felnőtt. Férfi (17): 1. Belső Bálint (Élelmiszeripari), 2. Málics Norbert (ÉFSZ), 3. Réti Marcell (PTE). Női (21): 1. Iker Natália (Jurisich-SZOSI, Kőszeg), 2. Sághi Boglárka (PTE), 3. Hajas Martina (Jurisich, Kőszeg).