Több panasz érkezik termékbemutatókkal kapcsolatban – Leggyakrabban az idős embereket csapják be

Manapság magánházaknál tartják a termékbemutatókat, a legújabb trükk, hogy kötbért kérnek azoktól, akik visszaléptek a vásárlástól.

Ismét több panasz érkezik termékbemutatókkal kapcsolatban – tájékoztatott a Vas Megyei Kormányhivatal. Korábban mi is többször beszámoltunk ilyen típusú átverésekről. Évekkel ezelőtt egy olvasónknak azt ígérték, hogy ingyen kap egy víztisztítót, két gyapjútakarót és két plüssjátékot. Azt állították, a víztisztító 300 ezer forintot ér, de ahhoz, hogy az ajándékokhoz hozzájusson, 170 ezer forintot kell fizetnie. Később kiderült, hogy a víztisztító pár tízezer forintos, a gyapjútakaró műszálas, a plüssjátékokat meg nem lehet gyereknek adni, mivel balesetveszélyesek. Másik olvasónk egy masszázsfotelt és egy edénykészletet vett 400 ezer forintért, pedig a masszázsfotel jó, ha százezret, míg az edénykészlet legfeljebb 20 ezer forintot ért.

Számtalan hasonló példát lehetne még sorolni, hiszen évekkel ezelőtt országszerte mintegy 150 cég foglalkozott az idős fogyasztók megtévesztésével, akiket – ahogyan példáinkból is kitűnik – jellemzően ajándékígéretekkel bírtak rá a túlárazott áruk átgondolatlan megvételére. Mivel a bemutatókon felkínált termékek ára többnyire meghaladta a fogyasztók pénzügyi lehetőségeit, a vállalkozások jellemzően lehetővé tették a hitelből történő vásárlást is. Manapság már nem könnyű hasonló termékbemutatós csapdát állítani, mivel egy 2015 decemberi törvénymódosítás nyomán sem az árengedmények és ajándéksorsolások reklámjaira nincs már lehetőségük az árubemutatót szervező cégeknek, sem hitelnyújtásra. Az új szabályozás kizárólag a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – mint amilyen a bankkártya – használatát teszi lehetővé.

A rendszeres ellenőrzések elvették a kedvüket a csalóknak. Sokáig úgy tűnt, hogy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés gyakorlata – a jogszabályi változásoknak köszönhetően – jelentősen visszaesett, sőt majdnem meg is szűnt, azonban újabban a vendéglőkben, művelődési házakban tartott bemutatók helyett magánházakhoz szerveznek előadásokat, termékajánlásokat. Az ilyen bemutatók célközönsége is többnyire az idősebb, könnyebben befolyásolható korosztályból kerül ki. A jó rábeszélőkészséggel rendelkező előadók többnyire sikeresen veszik rá a nyugdíjasokat az aktuális „csodaszerek” megvásárlására. Szerencsére, néhány nap elteltével sokan végiggondolják, hogy tényleg szükségük van-e a megrendelt termékre, és élnek az indokolás nélküli, tizennégy napon belüli elállás lehetőségével.

Csakhogy több cég is nehezen viselte, hogy biztosnak tűnő haszontól esik el emiatt, ezért olyan áruvásárlási szerződéseket írattak alá, amelyekben kikötötték, hogy tizennégy napon túl beérkezett elállások esetén az eladót kötbér illeti meg. Itt azt használták ki, hogy a tizennégy napos elállási idő már elterjedt a köztudatban, de az még nem, hogy ezt a tizennégy napot áru vásárlása esetén nemcsak a szerződés megkötésétől, hanem a termék átvételétől is lehet számítani. Tehát ez a kötbérre vonatkozó kikötés jogellenes, amit bíróságok több cég esetében már ki is mondtak az ítéletükben.

Az elmúlt időszakban több idős panaszos kereste meg a vasi fogyasztóvédelmi hatóságot azzal, hogy kötbér fizetésére szólították fel őket akár öt–nyolc év távlatából is, a megrendelt, de át nem vett termékek után, holott ők elálltak a vásárlástól. Mivel tízezer és húszezer forint körüli összegekről van szó, sokan bizonyára fizettek is, mert ellenkező esetben akár százezer forintos végrehajtási eljárással vagy perköltséggel fenyegették meg őket. Ennek a követelésnek azonban semmilyen jogalapja nincs.

Minden járásban van fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakember, ezért a kormányhivatal azt tanácsolja, hogy a károsultak vagy a fizetésre felszólítottak keressék meg őket, kérjék a segítségüket, hogy ne legyenek szélhámos cégek áldozatai.