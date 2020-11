Több szakonyfalui családban a gyerek, az unoka is belenő az egyesületi életbe

A részben szlovének lakta zsákfaluban élénk közösségi életet élnek. Tevékeny részt vállalnak ebben az önkéntes tűzoltók: nincs olyan alkalom, amelyiken a 126 éve alakult egyesület tagjaival ne lehetne találkozni.

Ahogy a legtöbb önkéntes tűz­oltó-egyesület, úgy a szakonyfalui is az ezredforduló táján kezdett újra igazán aktív életet élni. Az újjászületés már 1994-ben megkezdődött, amikor a századik évfordulóra a szlovéniai Dobrna tűzoltóitól egy TAM típusú gépjárművet kaptak ajándékba. Ez a kocsi ma is „szolgálatban” van még: egy fővárosi hobbiszervezetnél tartanak vele bemutatókat. 1999-ben Mákos Imre vette át az egyesület szakmai irányítását. Ekkoriban több fiatal kérte felvételét az egyesületbe, lánycsapat is alakult. A következő években is folyamatosan bővült a létszám. Jelenleg 27 fős a felnőtt állomány, az ifjúsági rajt pedig heten alkotják. Az egyesület elnöke Majczán István.

– Több családban a gyerek, az unoka is belenő az egyesületi életbe – mondja Nagy Norbert, aki 2014 óta tölti be a parancsnoki tisztséget. – Ebben bizonyára annak is nagy szerepe van, hogy a nyári táborban minden évben egy nap a tűzoltóké. Ilyenkor a gyerekek és a szülők is kipróbálhatnak minden eszközt, ügyességüket, tudásukat is gyarapítják. A falunap is mindig az egyesületünk bemutatóival kezdődik.

Jármű

Az első gépkocsit a lakosság és szponzorok segítségével 2011-ben sikerült lecserélniük egy korszerűbb Mercedes Benz 508 D típusú gépjárműre, majd tavaly, a 125. évfordulóra az önkormányzat a tűzoltók régi álmát is valóra váltotta egy víz szállítására is alkalmas Mercedes Benz 814 típusú jármű beszerzésével.

Négy település védelme

Első kategóriás tűzoltó-egyesületként négy település védelmét látják el, és a szakonyfalui tűzoltók adják a Szentgotthárd Járási Hármashatár Mentőcsoport létszámának harmadát is. Évente hat-nyolc alkalommal vonulnak. Talán a leggyakrabban közúti káresetekhez, a Rába mellett haladó főút ugyanis könnyen válik csúszóssá, balesetveszélyessé. Egy másik jelentős rizikófaktor a völgyben fekvő falun keresztülfolyó két patak. Homokzsákokkal, szivattyúval mindig készen kell állni arra, hogy kilépnek a medrükből és elárasztják a falut.

– A legemlékezetesebb be­avatkozásunk 2014 őszén volt, amikor egy éjszakai heves esőzés olyan villámárvizet idézett elő, amely egy napra elzárta a falut a külvilágtól – meséli a parancsnok. – A bajban példaértékű volt az összefogás nemcsak az állomány, hanem a lakosság részéről is. De vonultunk már faipari üzemhez porrobbanáshoz, pince-, tarló- és kéménytűzhöz, sőt segítettünk túlsúlyos személy mozgatásában is. Az emberek tudják, mindenben számíthatnak ránk, akár egy cserép esik le a tetőről, akár a kutat kell kiszivattyúzni. A koronavírus-veszély megjelenésekor a védekezésbe is bekapcsolódtunk: háti permetezőkkel fertőtlenítettük a játszóteret, a buszvárókat.

Kapcsolatok ápolása

A határ menti faluban fontos a szlovén kapcsolatok ápolása. Erre a legjobb alkalom a saját szervezésű, határon átnyúló éves gyakorlat, amelyen a szomszédos települések önkéntesein kívül domonkosfai, kapornaki, hodosi egyesületek is részt vesznek. A határ menti kiterjedt erdőterületen ilyenkor a tűzoltók olyan katasztrófahelyzeteket szimulálnak, amelyekkel az ember legvadabb rémálmaiban sem találkozik. Ők azonban fontosnak tartják, hogy minden eshetőségre felkészüljenek, ami a területi sajátosságaikból adódhat. Volt, hogy szakadékba zuhant turistát mentettek éjjel, keresőlámpa fényénél, máskor óvodásokat hoztak ki a füsttel elborított épületből. A gyakorlatok során az új tagok is megismerkednek a lehetséges veszélyhelyzetekkel és elsajátíthatják a technikákat. Tanulságos és újszerű ismereteket hoz a tapasztalatcsere a szlovén bajtársakkal is.

Civil szervezetek

A mintegy 380 lelkes faluban több civil szervezet is tevékenykedik – focicsapat, tánccsoport, faluszépítő egyesület. Az aktív, tevékeny tagság körében sok az átfedés, „mindenki mindenben benne van”. Néha a parasztolimpián dilemmát okoz, hogy ki melyik csapat színében induljon a gumicsizma-hajításban. A szervezetek közötti példás összefogással valósult meg a közelmúltban a hagyományőrző rönkhúzás is – a fakivágásban, a rönk őrzésében, a menet irányításában a tűzoltóknak kulcsszerepük volt.

A sikeres működéshez szükséges anyagiakat az egyesület tagsági díjakból, pályázati forrásból és szponzorok felkutatásával próbálja fedezni. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán is minden évben elindulnak – az idén egy úgynevezett dugólétrával gyarapodik a felszerelésük, amit a mentés során sok­oldalúan lehet felhasználni.