Több utca felújítása is befejeződött Körmenden

Egy belügyminisztériumi pályázaton nyert forrást az önkormányzat öt utca felújítására. A polgármester a helyszínen beszélt a részletekről.

A Nap, az Erkel, a Téglagyári, a Dobogó, valamint a Kis utcában kijavították az úthibákat, felületkiegyenlítés, aszfaltozás volt, elkészült a padka is. Összesen 884 folyóméteren dolgoztak, összesen mintegy 70 millió forintból. A Nap utcában megtartott keddi terepbejáráson Bebes István polgármester leszögezte: ott még nem végeztek teljesen, de a következő évben is folytatják az útfelújítási programot a városban. Első körben befejezik a Nap utca felső részén is a teljes útburkolat-rekonstrukciót, de a Honvéd utcában is lesz burkolatfelújítás.

Nádalján a Teleki utca állapota is indokolja, hogy teljesen megújuljon – mondta a városvezető, aki arról is beszélt, hogy a közbeszerzési eljárás során kiderült: a 2021-es költségvetésben előirányzott önkormányzati önerő összege kevés lett volna a beruházáshoz. A hiányzó fedezet előteremtéséhez képviselő-testületi döntésre volt szükség.

– Köszönet jár a kollégáimnak az előkészítő munkáért, ami a pályázat benyújtását és megvalósítását lehetővé tette – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy a képviselőtársakat is köszönet illeti, hogy döntésükkel támogatták a forráskiegészítést. Méltatta a vállalkozó munkáját, aki igyekezett a lehető legrövidebb idő alatt a legmagasabb minőségben elvégezni a munkát. Megjegyezte: hálás a lakók türelméért is, és bízik abban, hogy most mindenki örömmel fogja használni az új felületet.

Kiemelt képen: Bebes István polgármester a Nap utcában tartott bejárást. Mint mondta: az utcafelújítás folytatódik