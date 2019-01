Több ütemben tisztult meg a Fő tér az óévbúcsúztató után

Az Agora – Szombathelyi Kulturális Központ szervezte a főtéri szilvesztert, az ő feladatuk volt a rendezvénytér takarítása a mulatság után.

Rögtön Dj Szilveszter produkciója után, kedden hajnali 3 és 5 óra között elkezdte gyűjteni, majd elszállította a veszélyes hulladékot, az összetört üvegeket, a petárda- és tűzijáték-maradványokat az a cég, amelyet az Agora megbízott a rendezvénytér takarításával. A reggeli szemle után újabb ütemben tisztították a területet, majd január 1-jén déltől fél 5-ig zajlott az utótakarítás, tudtuk meg Parais Istvántól, az Agora igazgatójától. Tegnap reggel a kövezetbe ragadt apróbb csíkokat, konfettidarabokat is eltávolították a Fő térről a gépek, a hulladékgyűjtők is kiürültek – ezeket már a szokásos takarítás jegyében a SZOVA Zrt. végezte. A társasházak előtt a tulajdonosok, lakók, bérlők takarítanak. A Szompark az összefüggő zöldfelületekről kezdte eltávolítani a hátrahagyott szemetet január első munkanapján. Az idei tűzijátékhelyszínek közül az Emlékmű környéke, parkolója és a Gayer park adta nekik a legtöbb munkát, a napokban folytatják a munkát, de időjárásfüggő is, hogy mikor végeznek, mondta el kérdésünkre Kiss Dávid ügyvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS