Több Vas megyei cég óvintézkedéseket hozott munkatársai biztonsága érdekében

Nem igazolódott be az új típusú koronavírus-fertőzés gyanúja annál a férfinél, akit hétfő délután vittek a Markusovszky kórházba a mentők.

Ahogy arról beszámoltunk, egy Japánból Németországon keresztül érkező férfit vittek hétfőn a szombathelyi Markusovszky kórházba. Az egyik szombathelyi telephelyű cég japán beszállítójának japán alkalmazottját szállították az egészségügyi intézménybe, nem a gyárból, hanem a hotelből, ahol megszállt. A férfi állítólag köhögésre panaszkodott, elővigyázatosságból hívtak hozzá mentőt. A Vas Megyei Kormányhivatal érdeklődésünkre úgy tájékoztatott: Magyarországon új koronavírussal fertőzött betegről a mai napi nincs tudomásuk.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán eddig három olyan beteg (köztük egy japán állampolgár) jelentkezett influenzaszerű tünetekkel, akiknél az új típusú koronavírus-érintettség lehetőségét is megvizsgálták. A vizsgálatok idejére elővigyázatosságból elkülönítették őket, de a kórelőzményi adatok alapján a koronavírus-gyanú kizárható volt. A kórház sürgősségi betegellátásban érintett dolgozói megkapták a gyanús esetekben követendő eljárásrendet.

Bár Magyarországon nem tudni fertőzött betegről, több cég óvintézkedéseket hozott. Kíváncsiak voltunk, mit tervez a munkatársak biztonsága érdekében a TDK, amelynek Kínában is van gyártóhelye.

Közleményükben azt írják: „A TDK globális és szombathelyi központja folyamatosan nyomon követi a vírus terjedésével kapcsolatos aktuális információkat, és ennek megfelelően jár el Szombathelyen is. A munkatársak biztonsága érdekében a vállalat a Kínába irányuló üzleti utakat február végéig felfüggesztette, ezeket telefon-, web, illetve videókonferenciákkal váltja ki. Február végéig sem a vírus központjából, sem Kína egyéb területeiről nem fogadunk vendégeket, ezt követően a legfrissebb információk elemzése alapján döntünk. A jelenlegi információk alapján a vírusok túlélése tárgyak felületén csak erősen korlátozott ideig (órák) biztosított, így a fertőzött területekről érkezett áruk reálisan nem jelenthetnek veszélyt az azzal érintkezők számára. Ettől függetlenül az anyagérkeztetéssel foglalkozó munkavállalók részére előírtuk az alkoholos kézfertőtlenítő használatát legalább minden olyan tevékenység előtt, amikor a kéz közvetítésével idegen anyag kerülhet a nyálkahártyára.”

Más multik is reagáltak az új koronavírus megjelenésére. A sárvári Flex megkeresésünkre közölte: vállalatuk a globális problémára globálisan keresi a megoldást: számukra elsődleges a munkavállalók és családjaik biztonsága. A kialakult helyzetre való tekintettel szakértő kollégákból álló stábot hoztak létre, a munkatársak védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, illetve naprakészen reagálnak a változásokra. Figyelik a koronavírussal kapcsolatos jelentéseket, mindent elkövetnek, hogy minimálisra csökkentsék az üzletmenetre és munkavállalókra gyakorolt negatív hatásokat. Teljes mértékben együttműködnek az érintett hatóságokkal a járvány visszaszorítására irányuló erőfeszítések kapcsán.

Egy háziorvosi rendelőben is érdeklődtünk: dr. Vágó Attila lukácsházi háziorvos az új koronavírus felbukkanásától függetlenül a szájkendő használatában hisz, ha felsőlégúti megbetegedésekről van szó. A vírusok zöme cseppfertőzéssel terjed, akár beszélgetés közben is, és a fertőzést hatékonyan szájkendővel lehet megelőzni – mondta. Aki tehát védelmet szeretne, vagy, hogy viszonylag hamar felgyógyuljon, az szerinte vegyen és viselje, ha kell, otthon is. A rendelőhöz tartozó fiókgyógyszertárban állandóan tartanak készleten maszkot, a páciensei többségét az évek alatt sikerült „rászoktatnia” a viselésére. És ha már a koronavírus szóba került: Vágó doktor azt tapasztalja, nem igazán téma a betegei körében a Kínában áldozatait szedő betegség.