Tombola, zene, bingó, fánk a farsangi teadélutánon Jánosházán

Tombola váltotta a bingót, és fánk is jutott a farsangi teadélutánra, ahol a Szinkópa Band zenélt.

Ha nem jönnek az unokák, akkor sem unalmas a vasárnap délután, van alkalom kimozdulni – ezt is megbeszélték a teadélutánra érkező nagymamák egymás között vasárnap. Volt alkalom ismét kiöltözni, a vasárnapi ebéd utáni séta célja a művelődési ház lehetett, hiszen oda, a színházterembe várták a nyugdíjasokat. Hagyomány már a teadélután, havonta rendezik a nyugdíjasok társas összejövetelét a kisvárosban. A szervezők, a házigazdák ezúttal is gyakorlott mozdulatokkal kínálták a tea hozzávalóit, ezúttal Aranyosné Németh Rita képviselő is önkénteskedett a finomságok felszolgálásában.

A sütemény pedig ezúttal farsangi fánk volt, és ahogy az aprósüteményt és a krémes édességeket, úgy a farsang elengedhetetlen kellékét is a báziskonyhán készítették el az idősek hagyományos összejövetelére. A már összeszokott asztaltársaságok ezúttal is közösen teáztak, de most mindenki egy sorszámmal érkezett a helyére: tombolahúzás váltotta ugyanis az eddigi bingójátékot. Nem kellett vásárolni a tombolajegyet, minden jánosházinak járt egy-egy szám, azt már az érkezéskor megkapták az idősek. Aztán jöhetett a délutáni izgalom, a játék öröme.

Nem az elnyerhető tárgyakon volt a hangsúly, kisebb-nagyobb nyeremények találtak gazdára, tucatnyi nyertes örülhetett, a fődíj pedig már a közelgő tavaszt idézte: fokföldi ibolyával tért haza a februári teadélután legszerencsésebb résztvevője. Ezúttal is rendkívüli volt az összejövetel zenei kínálata, a farsangi délutánra a zalaszentgróti Szinkópa Band hozott igazán különleges, változatos repertoárt. Felcsendült először egy csokorra való magyar nóta. Aztán a magyar Broadway muzsikája, vagyis bárzene, a kuplék világa, de jazz is felhangzott, természetesen mindehhez táncteret is hagytak. A háromtagú zenészcsapat egyik tagját már ismerhette a jánosházi közönség, hiszen a helyi zeneiskola óraadó tanára. Illés Zsuzsa, a művelődési ház vezetője elmondta, először, de nem utoljára látták vendégül a zalai formációt, lesz még alkalma szórakoztatni a Szinkópa Bandnek a jánosházi közönséget.