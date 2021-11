TOP-forrásból korszerűsítették a Batthyány-iskolát Jánosházán

Környezettudatosságot hirdet a Batthyány-iskola immár külsejével is: 240 millió forintos támogatással lett energiatakarékos, modern az iskolaépület és a báziskonyha.

– 2018. március 3-án 15 óra 40 perckor tartottunk itt sajtótájékoztatót arról, hogy 240 millió forintot nyertünk egy TOP-os pályázaton a Batthyány Lajos Általános Iskola és a Báziskonyha korszerűsítésére – idézte fel Kiss András, Jánosháza polgármestere az ünnepélyes avatón. Megismételte, hogy 1982-ben ballagott el az általános iskolából: már akkor azok a nyílászárók voltak, amelyeket most tudtak modernre cserélni. Tíz ajtót és 76 ablakot cseréltek az iskolaépületen, négy ajtót és 26 ablakot a konyhán – sorolta a nagyszabású beruházás számait. Háromrétegű, műanyag ablakok őrzik az épületek melegét, hőszigetelték a homlokzatokat, a födémeket, napelemrendszert építettek és hőszivattyúkat, új gázkazánokat állítottak munkába. A beruházás az áremelkedések miatt húzódott el, tanév közben zajlott az építkezés, ezért külön köszönetet mondott a polgármester a diákok türelméért, megköszönte a szülők hozzáállását, valamint a tanárok munkáját Csik Józsefné intézményvezetőnek.

– Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája – idézte az ünnepélyes avatón Apáczai Csere Jánost V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, öröm, hogy modern iskolaépület lett Jánosházán, hiszen az nem csak fizikai tér: visszahat a tanulók és pedagógusok mindennapjain keresztül, így a modern energiatakarékosság mintája lett Jánosházán. – Szép példa arra, hogy globálisan kell gondolkodni és lokálisan cselekedni, a jánosháziak megtették – méltatta a beruházást. Kiemelte, hogy Jánosháza hét nyertes TOP-pályázatot könyvelhetett el az elmúlt három évben, összesen mintegy 1,25 milliárd forint forrás érkezett a városba, a támogatott beruházások pedig szinte átformálták a város arculatát.

Az iskolafelújítás első szakaszának nevezte a most befejezett modernizálást Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Szükség van az iskola belső felújítására is – bár néhány éve még nem látszott ez a szükség. Felidézte, hogy néhány éve még kérdéses volt az iskola fennmaradása, a 2021/22-es tanévet viszont 28 elsős kezdte az ökoiskola címet viselő Batthyány-iskolában – dicséret illeti a pedagógusokat. A Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, Rozmán László azt mondta, minden segítséget megad a Batthyány-­iskola további felújításához – ezt ígérte a térség országgyűlési képviselője is. Hiszen nemcsak az ablakok szolgáltak évtizedekig, de a belső burkolatok is ­tanúi voltak a 70-es, 80-as évek ballagásainak, összességében pedig 1939 óta nem volt ekkora beruházás az épületen, mint amit most adtak át ünnepélyesen.

Kiemelt képünkön: Rozmán László, Kiss András, Marton Ferenc, Csik Józsefné és V. Németh Zsolt az avatón