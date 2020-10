Toriik, templomok, tájképek Japánból Szombathelyen

Schmitt Csilla, a Magyar–Japán Baráti Társaság Szombathely elnöke volt a tárlatvezetőnk a sportházban nyílt Csodálatos Japán című kiállításon. Magángyűjteményének több ezer darabos, keretbe foglalt kirakói ráhangolnak a távoli kultúrára.

Fantastic Japan – ez a galérián látható első kirakó címe, és a kiállítás is erről kapta a nevét. A szigetország egésze megmutatja magát az apró darabkákból egésszé formálódó Disney-figurás térképkirakón. Schmitt Csilla máris magyarázza: a japán nemzeti identitás része, a fiatal felnőttek trendje az infantilizmus. Kifejezés is létezik rá: „kavaii”. A térképre visszatérve: látszanak az adott tájegységekre jellemző nevezetességek, hangszerek, ételek (Nara például, a szarvasok városa).

Templomokat ábrázol a következő két kirakó – színes az egyik, festésmentes a másik –, az ország is ilyen sokszínű, sokarcú a tájak és a szent helyek tekintetében is. Van 3D-s kirakó is – egy gondozott őszi japánkertbe nézhetünk be a szemüveggel. Geológiailag igen aktív az ország területe, vulkánok mindegyik szigeten találhatók – értelemszerűen a kiállításról sem hiányozhatnak: Hokkaido egyik krátertavát mutatja egy kirakó.

Egy kiotói bambuszerdőt a következő – kirándulás a városon belül. Japán híres látképeit is kirakta Schmitt Csilla: az egyik a sárkány alakú földnyelv, egyben kedvelt kilátási pont, az Amanohashidate. A másik a Fuji, az ország legmagasabb hegye több perspektívából.

Buddhista templom is került a kirakóra: egy háromszintes pagoda, mellette szépséges vízeséssel és a selyemhernyó-tenyésztés házait, a híres kanazawai kerteket ábrázoló alkotás is. Mini legó és Pokémon-figurák néznek a vitrinekből, sushi-fajták, írásjelek, kimonót viselő hölgyek, toriik – tradicionális japán kapuk – és várkastélyok a kirakókról. Október 12-éig bárki megnézheti.