Torkos csütörtök Bükön – Két disznót vágtak és dolgoztak fel a Koczán-háznál

Hamisítatlan farsangbúcsúztató télünnep kerekedett idén is a büki torkoskodásból. Két disznót vágtak és dolgoztak fel a Koczán-háznál a művelődési ház munkatársai és helyi civil szervezetek képviselői. Kóstoltak kicsik és nagyok, szólt a zene, volt néptánc is a Torkos soron.

Már előző nap felállították a sátrakat, csütörtökön reggel pedig befűtöttek a kemencébe, alágyújtottak a kondéroknak, aztán hozták a két frissen vágott disznót a Koczán-ház udvarára. Ezúttal is Patthy Sándor ajánlotta fel a disznókat, a munka egész napra kitartott. Az „alapozásért”, a disznóölésért Balogh András, Balogh Attila, Balogh Jenő és Pócza László felelt, és Póza Laci bácsi unokája, Frank István is kivette a részét a munkából, ez azt is jelenti, hogy évek múlva sem lesz hiány a dolgos kezekből. Jöttek nézelődők egész nap, csoportosan is, először a legkisebbek, hiszen a Csodaország óvodából két csoport nézte meg a torkoskodás előkészületeit. A gyerekeket langallóval kínálták és játszóházzal várták.

8 éve

Nyolc éve rendezik meg a torkos csütörtöki torkoskodást Bükön, dr. Németh Sándor polgármester és Tóth Tamás, a Büki Művelődési, Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője volt az ötletgazda. A cél az volt és az most is, hogy tisztelegjenek az egykori hagyományok előtt, ne merüljenek feledésbe az ilyen alkalmak, különösen, ha aktualizálhatók: turisztikai attrakció kerekedhet azokból. De nem is volt olyan régen, hogy minden családnál tartottak állatokat, neveltek disznót, nem maradt el a disznóvágás ilyentájt a háztartásokban. A gesztuson túl praktikus oka volt a kínálásnak: a rokonok, utcabeliek mindig vittek egymásnak kóstolót a disznóölés alkalmával, hiszen a tartósítási lehetőségeik akkoriban korlátozottabbak voltak, így viszont minden család asztalára folyamatosan jutott hús telente.

Bük városiasodásával az állattartás visszaszorult, de ez a rendezvény visszahozza: ha nem is a hétköznapok részeként, ünnepi formában.

Torkoskodás

A farsangi időszakot szokás búcsúztatni a böjti hetek előtt egy utolsó lakomával, ha úgy tetszik torkoskodással, amikor fogyhatnak a húsok, a zsírban sült ételek, mielőtt megkezdődik a negyvennapos böjt.

Hogy mikor esedékes a torkos csütörtök, az nem teljesen egyértelmű, pontosabban táj­egységeként máskor tartották, tartják. Van, ahol már a böjt része: húshagyókedd után hamvazószerdával kezdődik a böjt, azt volt szokás azonnal megszakítani, hogy elfogyjanak a farsangi maradékok a háztartásokban. Bükön a farsangi időszak utolsó csütörtökje lett a torkoskodásé – azonban jövőre ez változhat. Tóth Tamás elmondta: egész napos programot igyekeznek nyújtani az ide érkezőknek, a látogatóknak Bük téli gasztronómiai esszenciáját kínálnák, ehhez egy hétvége ‎lesz, lehet alkalmas. Például egy egész szombatra szóló programsort kerekítenének a disznóvágás hagyománya mellé, folytatva az egykori kínálás felidézését az ízekre váltható kóstolójegyekkel.

Csütörtökön, a már kora reggel levágott disznók egész napos feldolgozása nem volt verseny, a Balogh család vezetésével minden csapat, a helyi civil szervezetek képviselői hozták a maguk ízeit. A lelkes önkéntesek a saját bevált receptjeik nyomán sütötték, főzték a húsokat, a pecsenyét, kolbászt, hurkát. Kínáltak toros káposztát és savanyúságot is a télünnepen. Egy hete megbeszélték, elosztották a feladatokat – árulta el az előkészületekről Tóth Tamás. A káposztafőzés idén is Nika Róbert feladata volt, a Sok-Szín-Pad társulat vezetője jövőre konkurenciát kap – árulta még el a tervekről a főszervező. A káposzta elengedhetetlen toros étel, kíváncsiak, ki hogyan készíti, versengés kerekedhet a káposzta köré, ennél több részletet egyelőre nem árult el. De azt még igen, hogy írásba foglalják a helyi ízeket, a recepteket pedig többszörösen közkinccsé tennék. Azt tervezik, hogy kiajánlják azokat a helyi éttermeknek, vendéglátóhelyeknek, hogy ilyen módon is büszkén mutassák téli gasztronómiai kincseiket a bükiek. És édes irányt is vesz, vehet jövőre a büki torkoskodás, ugyanis keresik (és biztosan meg is találják) Bük farsangi fánkját. Hogy ez, a torkoskodás édes újítása milyen formában valósul meg, az a tizedik torkoskodásra derül majd ki. A kilencedik torkos csütörtökön, tegnap, helyben fogytak a finomságok, a kóstolójegyeket kora estétől tudták „disznóságokra” váltani a Koczán-háznál. Az érkezőket Meskó Krisztián, a kisbíró szólította a rendezvénysátorba, aztán ajánlotta ő is a finomságokat.

A környezetvédelem is fontos volt

Nem mellékesen a környezetvédelem is szempont volt a nagyszabású gasztronómiai programon: kerülték az eldobható eszközöket az idei büki torkoskodáson.‎ A szokások felidézése pedig nem csak a gasztronómiára vonatkozott, a zenére, táncra is. Sőt, idén először nem hívtak messziről fellépőket – számolt be büszkén már a színpadról a főszervező, Tóth Tamás.

A Büki Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Ablánc Néptánccsoportjának szólótáncosait Pintér Anikó és Hujber Ferenc népzenészek kísérték. A táncosoknak járt vastaps után dr. Németh Sándor polgármester emlékeztetett: 2012-ben Tóth Tamással ötleteltek azon, milyen büki néphagyományokat mutathatnak be az ide látogatóknak, melyek lehetnek érdekesek a turizmus szempontjából. Így kerekedett a torkos csütörtök a Torkos soron az akkor felújított Koczán-háznál.

Az azóta eltelt nyolc esztendőben a rendezvény kínálata évről évre bővült, gazdagodott. A télünnep tere kényelmesebb már: a kultúrpajta és a tavaly megújult téren felállított sátor biztosította, hogy még több vendéget fogadjanak az autentikus helyszín körül.BÁ