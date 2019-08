Torlódás a vasúti átjáró lezárása miatt Szombathelyen

Hatalmas dugóval szembesülhettek mindazok, akik hétfőn vagy kedden Rumi külső úton keresztül próbálták megközelíteni a belvárost.

Aki odaért a lámpás kereszteződéshez, az már megtudhatta, hogy a körgyűrűt a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal és a közút kereszteződésénél (közkeletűen a Körtés kereszteződésnél) levő vasúti átjáró lezárása miatt nem használhatják az autósok. Rázó Lászlótól, a GYSEV Zrt. szóvivőjétől megtudtuk, hogy a 86-os főút érintett vasúti átjárójának lezárására azért volt szükség, mert a vasúttársaság szakemberei az átjárót ezekben a napokban teljes egészében átépítik. Augusztus 31-e, szombat 19 óráig tart a lezárás, ez idő alatt a gépjárművek a kijelölt, és több helyszínen is kitáblázott terelő úton közlekedhetnek. A vasúttársaság kéri, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek a gépjárművezetők, egyben kérik a közlekedők türelmét és megértését!

Megtudtuk azt is, hogy a A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának, valamint a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a munkálatok ideje alatt 2019. augusztus 26-a és 2019. augusztus 30-a között napi két alkalommal, 6 óra és 9 óra, valamint 15 óra és 18 óra között végeznek forgalomirányítást a kérdéses kereszteződésben.

A helyzetet nehezíti, hogy a sűrű gépkocsisor miatt a városrészben lakók csak nehezen tudnak behajtani a kisebb utcákba. Máskor egy-egy kamionos a rövid áthaladási időkre nem indítja be a motort, így hosszabb üres „hézagok” keletkeznek a kocsisorban, tovább növelve azt. Már egy kisebb baleset is történt: egy kamion és egy személygépkocsi érintőlegesen ütközött. Akinek sietős a dolga, annak ezen a héten valószínűleg érdemes lesz -még ha az jóval hosszabb is – kerülőutat választania.