Török Katalin a női labdarúgó vb-n felelt a mérkőzésekért

Török Katalin személyében egy Vas megyei, sárvári asszisztens is részt vett a nemrégiben zárult franciaországi női labdarúgó-világbajnokságon.

Április elején derült ki, hogy Magyarországot ketten képviselik a franciaországi világbajnokságon: a győri Kulcsár Katalint a kilenc európai játékvezető egyikének jelölték, míg sárvári Török Katalin a 18 asszisztens között kapott helyet.

A 24 csapatos tornát június 7. és július 7. között Franciaország kilenc városában rendezték – 26 játékvezető, 47 asszisztens, és 15 VAR-játékvezető részvételével. A magyar kettős – kiegészítve egy horvát asszisztenssel – a Dél-afrikai Köztársaság–Kína (0-1) és a Jamaica–Ausztrália (1-4) csoportmeccsen, valamint az Egyesült Államok –Spanyolország (2-1) nyolcaddöntőben működött közre.

Török Katalin 2002-ben tette le a játékvezetői vizsgát Szombathelyen. Szépen lépkedett felfelé a „ranglétrán”, 2005-ben mutatkozott be az NB III-ban, 2007-ben pedig az NB II-ben. Gyorsan bekerült a futball nemzetközi vérkeringésébe: 2008 óta FIFA-asszisztens. Svájcban 2012-ben U17-es, Angliában 2013-ban ugyancsak U17-es női Európa-bajnokságon, Izraelben pe­dig a 2015-ös U19-es Eb-n vett részt.

Fontos feladatokat kapott a női Bajnokok Ligájában is: 2018-ban a Lyon–Manchester City, 2019-ben pedig Lyon–Chelsea elődöntőben len­gette a zászlót. A sárvári asszisztens 2016-ban került be a „Road to France” elnevezésű projektbe – és innen kezdve minden arról szólt, hogy a lehető legjobban felkészüljön a 2019-es franciaországi női vb-re. A hároméves „felkészülési sorozat” részeként dolgozott a 2016-os, Pápua Új-Guineában rendezett U20-as vb-n, illetve a 2018-as uruguayi U17-es vb-n. Mindkét eseményen jól teljesített – hiszen utazhatott Franciaországba.

– Édesapám játékvezető volt, egészen kicsi koromtól kezdve jártam vele a futballpályákat, gyorsan beleszerettem a labdarúgásba – idézte fel a kezdeteket Török Katalin. – Amikor letettem a vizsgát, még kuriózumnak számítottak a női játékvezetők. Én azonban nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a munkába. Egy remek közösségbe kerültem, sokat segítettek a tapasztaltabb kollégák, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség vezetőitől pedig bizalmat kaptam és lehetőséget a bizonyításra. A világbajnoki részvétel egyértelműen pályafutásom csúcsa. Három év nagyon kemény munka előzte meg a vb-t, napi szinten ellenőrizték az edzettségi állapotunkat, rengeteg felkészítő kurzuson vettünk részt. A vb-t megelőző időszakban például kétszer másfél hetet töltöttünk Dohában, ahol elsősorban a VAR-rendszerrel ismerkedtünk – ugyanis Franciaországban használták először a videobírót a női futballban. A vb öt hete is igen kemény volt. Délelőttönként három órát töltöttünk a párizsi játékvezetői központ pályáján, a fizikai edzések mellett a legkülönbözőbb szituációkat modelleztük le. Délutánonként pedig kielemeztük a vb mérkőzéseit. Két nappal a találkozónk előtt kaptuk meg a küldést, a meccs előtt egy nappal korábban utaztunk a helyszínre, másnap pedig mentünk rögtön vissza a párizsi központba. Három mérkőzésen működtünk, köztük a Spanyolország–USA kiemelt rangadó volt – többször pedig tartalékként vártunk bevetésre.

Jók voltak a mutatóink, így egészen a vb végig maradhattunk Franciaországban.

– Óriási élmenyekkel gazdagodtam Franciaországban, de most egy kicsit szusszannom kell, hiszen fárasztó időszak van mögöttem – jelezte Török Katalin. – De természetesen a játékvezetés nagy szerelem, továbbra sem tudom elképzelni az életemet futball nélkül. Jönnek majd a hazai, a nemzetközi mérkőzések – én pedig azért dolgozom majd keményen, hogy részt vehessek a két év múlva esedékes Európa-bajnokságon, aztán a következő világbajnokságon. Civilben közgazdász vagyok, Budapesten dolgozom egy nemzetközi cégnél. A munkaadóm szerencsére nagyon rugalmas, támogatja a játékvezetői karrieremet.