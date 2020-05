Történelem érettségi: körmendi és szombathelyi gimnáziumban érdeklődtünk a fejleményekről

A Rákosi és a Kádár-korszak is téma volt az idei történelem érettségi vizsgán szerdán. A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban és a szombathelyi Kanizsa Dorottya Gimnáziumban érdeklődtünk a fejleményekről.

– A Kölcsey gimnáziumban kisebb sokkot jelentett az új digitális munkarendre való áttérés másfél hónappal az érettségi előtt, előbb technikailag, aztán lelkileg. Voltak mentális mélypontok, de dicséret az osztályfőnököknek és a szaktanároknak, akik kiegyensúlyozottá tették a helyzetet, és viszonylag rövid időn belül elérték, hogy a diákok bízzanak magukban – mondta Laczó Tamás igazgató, aki a történelem érettségivel kapcsolatban úgy fogalmazott: a helyzethez igazodó bölcs megoldás volt, a szakmai presztízst szem előtt tartó, magabiztosan megoldható feladatsor készült.

– A legnagyobb izgalmat az érettség váltotta ki a digitális tanulásra való átállás során, de a felkészülés nem okozott komoly gondot a Kanizsai gimnáziumban – fogalmazott Merklin Ferenc igazgató. Pont a végzős gyerekekkel volt a legkönnyebb kommunikálni, mert ők ismerik ezeket a felületeket, hiszen eddig is küldtünk feladatokat, és a technikai feltételeik is adottak voltak otthon, nem kellett gépet szerezni. A tanárok és a diákok együtt tanultak bele az online órákba. A vizsgázók számára másfél hónap állt rendelkezésre, a diákjaink intelligensek, fel tudták dolgozni a még hiányzó tételeket önállóan, nem a teljes tananyagot kellett most elsajátítani.

– Mentális nehézséget az a bizonytalanság okozott, hogy a járvány miatt csúszik-e, és ha igen, mennyivel tolódik az érettségi, mikor hogyan tudjuk megtartani. Amikor kiderült, hogy május 4-én a megadott feltételekkel elindíthatjuk, egy-két nap alatt megszerveztük, beosztást készítettünk a kollégákra, a termekre, az idősebb pedagógusokat magunk mentettük fel. A fenntartó megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert, maszkot, kesztyűt adott. Az iskola nanofertőtlenítést kapott hetente. A diákok is megértették a feltételeket: a bejáratnál fertőtlenítve vannak, első nap megkapták a mosható és az egyszer használatos maszkokat, aki elfelejtette elhozni, újat kapott. A harmadik napra, vagyis a történelem érettségire már kialakult a rutin, ez egyébként minden évben így van a járványtól függetlenül is – mondta az igazgató, akitől azt is megtudtuk: összesen 178 vizsgázójuk van, mert a 121 saját diák mellett emelt szintű érettségit is tartanak, és a kormányhivatal által szervezett érettségi vizsga is van náluk.

Megkérdeztünk a délben kijövő diákok közül kettőt, hogy sikerült megoldani a feladatokat. Tóth Fanni középszintű vizsgát tett, azt mondta, nem érezte könnyűnek, de meg lehetett oldani. Jó téma volt számára I. Károly uralkodása és a Kádár-korszak, például az ókor nehezebben ment; reménykedik egy négyes eredményben.

– Sokkolt a helyzet, hogy önállóan kellett felkészülni, magunkra voltunk maradva, jobb lett volna, ha van iskola, és vannak még tanári magyarázatok – mondta Fanni. – Nem csak a felkészülés miatt hiányzott az iskola, hanem a barátok miatt is. Csak tanultunk-tanultunk, nem mentünk sehova, kész öröm volt bejönni, így találkozhattunk, beszélgethettünk. Felszabadulás, feloldódás volt ez a nap a sok stressz után.

Schubert Hanga Kincső angol nyelven írt középszintű vizsgát. Számára a hosszú esszé volt a legnehezebb feladat, a Rákosi-korszak nem csak mint téma volt nehéz, hanem a nyelvi kifejezések hiánya miatt is.

– Hiányzott a tanórai ismétlés élőben, nem nagyon jutottak eszembe a szakszavak. Találtam azért kifejezéseket, de nem azokat, amik eszembe jutottak volna, ha lett volna közvetlen kontaktos felkészítés – fogalmazott Hanga. – Most látjuk, mennyire nem haszontalan iskolába járni, ezt a karantén nagyon megtanította nekünk. Végigsírtam a KDG „karantÉnekes” videóját, az igazgató ballagási beszédét, amit levélben küldött el mindenkinek, megható volt, hogy a távollétünkben is gondolnak ránk, és mindent megtesznek, hogy segítsenek. Erőt adó, búcsúzó gondolatokat felerősítette a karantén-helyzet, most látszik, milyen jó volt a szalagavató, ahol még együtt tudtunk lenni – mondta Hanga, aki szintén négyest vár a mai vizsgájára. Nem nagy barátja a történelemnek, de mint minden tárgyban, ebben is igyekszik jó teljesítményt elérni.