Történelmi séta Kőszeg belvárosában

Bemutatták Kőszeg egyházi értékeit szombaton egy történelmi séta keretében. A résztvevők a város történelméről is hallhattak érdekességeket az ingyenes programon.

Nagyszombaton délelőtt tíz órakor gyülekeztek az érdeklődők Kőszeg Fő terén. Kirándulók, turisták és tudni vágyó helyiek is érkeztek, hogy részt vegyenek a Somogyi Györgyné Katalin által vezetett sétán. A Natúrpark és Tourinform iroda vezetője a város egyházi értékeit mutatta be.

Több templomba is betekinthetett a csapat, de szinte minden utcában elhangzott valami érdekesség a település történelméről. Bár Somogyi Györgyné Katalin nem Kőszegen született, az itt leélt évtizedek alatt mégis igazi szakértője lett a város múltjának. A sétán részt vevő közönség nem tudott tőle olyat kérdezni, amire ne vágta volna rá azonnal a választ. Az első megálló nem kapcsolódott a valláshoz, de az eldugott kis kertben lévő óriás platánt mindenkinek látnia kell – mondta a túravezető. A tűzoltóság épülete mögött az egykori Unger kertben található nagyméretű juharlevelű fa törzs-körmérete közel 9 méter, így hazánk legnagyobb platánjainak egyike.

Ezután szó esett még a korábban városban működő katonai alreáliskoláról is, amit Ottlik Géza Iskola a határon című műve tett országosan ismertté.

Így érkeztek meg a túra résztvevői az első egyházi értékhez, a kőszegi református templomhoz. Az épületet 1993-ban tervezte Csete György, három évvel később szentelték fel. Az organikus építészet egyik kiváló példája, jurtaszerű kiképzéssel. Az épület érdekessége a padlóba épített üveg Kálvin csillag, ami az egy szinttel lejjebb lévő gyülekezeti terem megvilágítását is segíti. Az út további részében szó esett az Óház kilátóról, és a város szerkezetéről is. A résztvevők az ország első árvaházáról is hallhattak, ami Kőszegen épült.

A város 1758-ban épült zsinagógáját csak kívülről nézhették meg a sétálók, mivel jelenleg nem üzemel. Bár néhány éve újraalakult a kőszegi zsidó hitközség, jelenleg még felújításra vár az épület, ami napjainkban állami kezelésben van.

Csupán néhány méterrel arrébb fekszik az evangélikus templom, amihez a 20. század elején építettek harangtornyot. Akkor a régi templomot szerették volna elbontani és a körülbelül 20 méterrel arrébb fekvő torony mellé egy nagyobb épületet felhúzni. Erre azonban mégsem került sor, így a harangtorony és a templom két külön épületben található.

A Szent Jakab templom története is több száz évet ölel fel. Nagy szerepe volt a török had visszaverésében, ezzel elnyerte „a kereszténység védőbástyája” címet is. A sétán érintették még a Szent Imre templomot is, amit a protestáns gyülekezetnek építtettek, 1673-ban kapták meg a katolikusok. A végére pedig Kőszeg egyik jelképe, a Jézus szíve templom maradt. Ez a megye második legnagyobb temploma a szombathelyi székesegyház után. 1892-ben kezdték építeni, és rekordgyorsasággal, 1894-re már végeztek is a munkákkal. Méretei azóta is lenyűgözőek, a város legnagyobb épülete maradt.

A séta után a jelenlévők további tippeket is kaphattak, milyen látnivalókat érdemes még megnézniük, ha a városban töltik a hosszú hétvégét, vagy ha más időpontban újra ellátogatnának Kőszegre.