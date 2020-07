Tóth Dániel szombathelyi énekes betörne a magyar zenei piacra

Eddig feldolgozásokat töltött fel csatornájára, most elkészült első magyar nyelvű szerzeménye, amihez rögtön klip is társul.

Tóth Dániel szombathelyi énekes, jelenleg a bécsi zeneművészeti egyetem jazz-ének szakán tanul, hivatása egyben a hobbija is. Az utóbbi években világslágereket dolgozott fel, amit aztán feltöltött YouTube-csatornájára, ezzel vált népszerűvé leginkább külföldön, több mint 17 ezren követik. A most megjelent Bennünk él dalával nem titkolt célja, hogy minél több magyar hallgatóhoz is eljusson a zenéje.