Tovább szépülnek a vasi állomások

Folytatódnak a vasútfejlesztések Vas megyében – hangsúlyozta Ágh Péter országgyűlési képviselőnek írt válaszában Schanda Tamás parlamenti államtitkár (ITM).

Észak-Vas megye országgyűlési képviselője, Ágh Péter az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) fordult írásbeli kérdéssel, melyben arról érdeklődött, hogy Kőszeg, Sárvár és Celldömölk vasútállomásainak tekintetében milyen előrelépésről lehet beszámolni.

„Vas megyében az elmúlt öt évben több jelentős vasútfejlesztés is történt. Közülük is kiemelkedik az 55 kilométeres Csorna–Porpác szakasz villamosítása és a 49 kilométeres Szombathely–Zalaszentiván szakasz fejlesztése, utóbbin 2016-ban indulhatott meg a villamos vasúti közlekedés. 2015-re több vasi vasútállomás és megállóhely is megújult. Sárváron a korszerűsítés első ütemében csaknem 200 millió forintból újult meg az utas-fogadótér. Körforgalmat, autóparkolót, kerékpártárolót és buszmegállót is kapott az állomás előtti terület. Ugyanebben az évben vehette birtokba az utazóközönség a felújított celldömölki állomásépületet” – írta válaszában Schanda Tamás. A parlamenti államtitkár kiemelte: „A MÁV a legforgalmasabb állomásokra 2023-ig tartó, komplex felújítási programot hirdetett meg. Az ötven megújuló állomás programban a sárvári vasútállomás még az idén új külső homlokzatot kap, és már elkészültek a celldömölki állomásépület homlokzatfelújításának tervei is. A jövő tavasszal induló munkálatok várhatóan őszre már be is fejeződnek.”

Kőszegen is várhatók fejlesztések, hiszen a közeljövőben a Liszt Ferenc utcából a buszpályaudvart a vasútállomás mellé költöztetik, ezátal a gyors és kényelmes átszállást lehetővé tevő intermodális csomópontot hoznak létre.

„A GYSEV a Kőszeg–Szombathely vasútvonal korszerűsítésének részeként felújítja az állomásépületet, korszerűsíti az utastájékoztató rendszert, és átépíti a vasúti peront, parkosítja az állomás előtti teret” – írta a parlamenti államtitkár. Schanda Tamás azzal zárta gondolatait, hogy emlékeztetett: a 2010 utáni időszakban kötötték be Szombahelyt a gyorsforgalmi hálózatba, évtizedes adósságot törlesztve ezzel a Vas megyében élők felé.