Továbbra is zárlat van a büki idősotthonban

Nem volt koronavírus-gyanús megbetegedés a büki időotthonban. Számos óvintézkedést vezettek és tartanak be március eleje óta, és továbbra is zárlat alatt van az intézmény, érvényben van a látogatási tilalom.

Üres a klubhelyiség, az étkező, az új épületrész a Dr. Horváth Tibor Szociális Központban. Iroda lett ideiglenesen a helyiségből, a bentlakó idősek egyáltalán nem használhatják, tekintettel a vírushelyzetre. Az asztalok éppen másfél méterre vannak egymástól, a dolgozók több csoportban, váltásban étkeznek, ügyelnek a megfelelő távolság tartására. Ez csak az egyik átszervezés, amit a járványhelyzet hozott.

Március 8-án kellett lezárni az intézményt – emlékeztetett Rédecsiné Gacs Gyöngyi, a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményvezetője. Most 12 lakója van az idősotthonnak, szeretteikkel, családtagjaikkal hetek óta nem találkozhattak, de igyekeznek megoldani a kapcsolattartást. Elsősorban telefonon, de a lakók családtagjai eljárnak a Baross utcába, az utcafrontra néző ablakokból tudnak beszélgetni a lakók, ha találkozásra nincs is lehetőség. Az udvart is kihasználják és a napsütötte bejáratot is: délutáni pihenés ideális helyszíne.

A higiéniára különösen figyelni kell a járványhelyzetben, néhány hete katonák fertőtlenítették az épületet, és folyamatosan ügyel a tisztaságra a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ mind a 17 dolgozója. Amikor dolgozni jönnek, fertőtlenítős lábtörlőn át „vezet az út” az épületbe, azonnali kézfertőtlenítés kötelező, és a lakókra érvényes napi testhőmérést kiterjesztették a dolgozókra is, akinek hőemelkedése van, nem kezdheti meg a munkát – mondta el az intézményvezető.

Egyébként akinek nem muszáj, az nem is érintkezik az idősekkel, csak a gondozónőkkel, az étkeztetőkkel és a mentálhigiénés munkatárssal találkoznak közvetlenül a bentlakók. Hogy mikor oldhatják fel a látogatási tilalmat az idősotthonban, azt még nem tudni, a járványhelyzet alakulásától függ – Bükön is.