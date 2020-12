Tragédia a kalandparkban, külügyminiszteri látogatás, tíz éve rázta meg az országot a vörösiszap-katasztrófa – Ez történt októberben

Összegyűjtöttük azokat a cikkeket, amelyek a legnépszerűbbek voltak olvasóink körében, októberben. Mutatjuk a részleteket:

Az év tizedik hónapja is hasonlóan eseménydúsra sikeredett, mint az előzőek, sajnos a jelenben és múltban történt szörnyű tragédiákról, halálesetekről is be kellett számolnunk. Szerencsére ellensúlyként rengeteg pozitív eseményről is hírt adtunk.

Helyi kék hírek

Október végén érkezett a hír, hogy a egy fiatal meghalt, egy pedig súlyosan megsérült a gyöngyösfalui kalandparkban. Keszthelyi gimnazisták voltak az érintettjei a halálos kalandparki balesetnek Gyöngyösfaluban, akik osztálykiránduláson vettek részt. A csoport a kötélpálya elején tartózkodott néhány méter magasságban, amikor a fatörzs, amire a pallók és a kötél rögzítve volt, kidőlt. Egy 15 éves fiatal olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal, a helyszínen meghalt. A teljes cikket IDE kattintva érheti el.

Koronavírus Vas megyében

Október 10-én adtuk hírül, hogy Szombathely és Sárvár díszpolgára elvesztette kisebbik lányát 39 éves gyermeke, Olimpia váratlanul hunyt el, Hegedűs Csaba szerint halálát a koronavírus is okozhatta. Aztán a hónap közepén pozitív lett néhány Haladás-játékos tesztje, akik ez miatt karanténba kerültek, a szezon azonban folytatódhatott tovább, ideiglenesen kevesebben, de ki tudtak állni a soron következő mérkőzésre.

Ugyanezen a napon számoltunk be róla, hogy karanténba került egy csoport a szombathelyi Szivárvány óvodában, járványügyi megfigyelés alá vontak két óvodapedagógust, egy dajkát és egy pedagógiai asszisztens, illetve természetesen tájékoztatták a gyermekek szüleit a kialakult helyzetről. A teljes cikk ITT elérhető.

A koronavírus miatt nehéz helyzetbe kerül egy szombathelyi család, de szerencsére a szomszédok összefogtak. A Vendli család szeptember végén került karanténba koronavírus-gyanús tünetekkel. Ezek októberre többnyire elmúltak – azonban még maradt számukra a bezártság, cikkünk keletkezésekor már 20 napja karanténban volt a család, ezért a szomszédok összefogtak. Szomszédjuk és szembeszomszédaik amint megtudták, hogy Vendliéknél baj van, rögtön a segítségükre siettek. Bár személyesen nem tudnak találkozni, telefonon rendszeresen egyeztettek, mikor éppen mire volt szükségük, és annak megfelelően vásároltak be nekik, főztek rájuk. Becsengettek, a csomagokat betették a kapun belülre, vagy a kerítésre akasztották. – Nem is tudom, hogyan fogom meghálálni ezt a rengeteg önzetlen segítséget – mondta el októberben lapunk megkeresésére az édesanya. A teljes cikk IDE kattinta elérhető.

Helyi gazdaság

Október 9-én hatalmas beruházást jelentettek be megyénkben, a meglévő 13 hektáros területe mellett 24 hektáron bővít a Nestlé Bükön. Mintegy 160 munkahelyet teremt a 33 ezer négyzetméteres új üzem, ahol prémium macskaeledel készül majd, az alapkőletételnél jelen volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki beszédében a büki gyár exporterejét emelte ki, és azt is mondta, a beruházás erősíti a svájci–magyar kapcsolatokat. Bokros teendői mellett arra is volt ideje, hogy ellátogasson a Vas Népe szerkesztőségébe, ahol beszélt a gazdaság szereplőinek kormányzati támogatásáról, szóba került a megye turizmusa, a határhelyzet, a helyi politikai viszonyok.

Szintén októberben számoltunk be róla, hogy ötven év után, forrásvízből és természetes alapanyagokból született újjá a Bambi, ráadásul mindjárt négyféle ízben. A horvátzsidányi gyárban óránként tízezer palack készül. A Bambi a popkultúra része, az üdítőt körüllengő legendák és történetek mélyen beleivódtak a kollektív emlékezetbe, így ezeket valószínűleg mindenki ismeri. Teljes cikkünket ITT olvashatja.

Helyi közélet

2010. október 4-én volt a vörösiszap-katasztrófa, a szörnyű tragédiáról igyekeztünk méltóképp megemlékezni, Magdus Nénivel elevenítettük fel a borzalmat, aki tíz éve majdnem három órán át kapaszkodott a garázsajtóba devecseri házuk udvarán, miközben a nyakáig ért a vörösiszapos lé. Az asszony, aki az egyik legsúlyosabb sérültje a katasztrófának 9 éve Celldömölkön él, de a sebei máig nem gyógyultak be – sem a lábán, sem a szívében, éjszakánként néha üvölt a fájdalomtól. Erről ITT írtunk részletesen.

Véget ért egy rémtörténet Egyházasrádócon, az évek óta tartó áldatlan állapotoknak októberben hatóságilag vetettek véget. Már egymást is fölfalták a borzalmas körülmények között tartott disznók, az állatok kiszöktek, olyan is előfordult, hogy egy koca két házzal odébb az egyik szomszéd kertjében ellett meg. A disznók szó szerint ellepték a környéket. A 75 éves férfi 15 éve költözött Oladról a faluba, ahonnan hasonló okok miatt kellett távoznia: az állatai miatt élhetetlenné vált a környék, így mennie kellett – mesélték a szomszédok. Az igazi gondok úgy öt éve kezdődtek és nagyjából két éve, hogy elviselhetetlenné vált a helyzet. Az állatok elkezdtek dögöt enni, és néha megették egymást is, a gyengébbeket egyszerűen kikezdték és felfalták. Az esetről bővebben IDE kattintva olvashat!