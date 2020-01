Tragédia, a Nagyszálló ügye, betörés a Cinema Caféba – Zajlott az élet 2020 második hetében Vasban

Összefoglaltuk 2020 második hetének néhány fontosabb történését:

Tragédia, életveszélyes sérülés, karambol

Valami lehetett a levegőben az elmúlt héten, ugyanis rengeteg balesetről kellett beszámolnunk, és nagyon hosszú lenne a lista, ha mindet fel kellene sorolni. Sajnos 2020 első hete után a második is hozott tragédiát megyénkben. Kedden dél után néhány perccel meghalt egy középkorú férfi egy kőszegi élelmiszerboltban. Információink szerint a hirtelen keringésleállásból a szakszerű újraélesztés sem tudta visszahozni. 24 óra sem telt el a tragikus eset után, amikor egy horrorbalesetről kellett beszámolnunk. Életveszélyes sérüléseket szenvedett az a férfi, aki a bobai állomáson kiugrott a mozgó vonatból. A mentők a hatvan év körüli sérültet a peronon fekve találták, akit a helyszíni ellátás után végül a mentőhelikopter szállított kórházba. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága is megszólalt az ügyben.

A rengeteg közúti balesetből még vasárnap késő délutánra is jutott, ami keretbe is foglalta az egész hetet. Egy sötét színű BMW haladt Szombathelyen, a Szent Gellért utcában, ahonnét balra, a Rumi útra akart kanyarodni. A Rumi úton a BMW-nek balról egy Peugeot érkezett, aminek a vezetője a Stop tábla ellenére a kereszteződésbe hajtott, ahol majdnem ütközött a balra kanyarodó BMW-vel. A Szent Gellért utcán szemből ekkor érkezett egy másik világos színű BMW kabrió, ami frontálisan az előbb épphogy a balesetet elkerülő első, sötét színű BMW-be csapódott. A vétkes Peugeot ráadásul még a helyszínt is elhagyta.

Drámai életmentés Vas megyében

Akár a balesetekhez is lehetett volna sorolni a következő történetet, de a mentők lélekjelenlétének köszönhetően végül szerencsés kimenetellel zárult. Egy négy hónapos babához kérték a szombathelyi mentők segítségét szerda délután egy vasi településre. Bár a kétségbeesett telefonáló mindent jól csinált, a beavatkozások mégsem jártak sikerrel, ezért kocsiba tette a gyermeket és elindult a mentők felé. A találkozási pontnál kiderült, hogy a nyelőcső felső szakaszába ékelődött legófigura nyomta össze a gégét úgy, hogy a kicsi csaknem megfulladt. Sikerült gyorsan eltávolítani a játékot, és már stabil állapotban szállították a kórházba a gyermeket, aki már aznap délután jól volt.

Igazi krimi zajlott szerda hajnalban Szombathelyen – Betörtek a Cinema Caféba

Egy amerikai forgatókönyv is megirigyelné azt a történetet, ami szerda hajnalban a Cinema Caféban zajlott. Amikor mások az igazak álmát aludták, a népszerű szombathelyi kávézót éppen kirabolta egy besurranó tolvaj. A takarítónő hihetetlen lélekjelenlétének és a rendőrök intézkedésének köszönhetően nem lopták el a bevételt és a váltót. A kávézó üzemeltetője, Hetényi Norbert és a hős takarítónő, Kótainé Zsoldos Gizella mesélte el részletesen lapunknak, hogyan történt a filmekbe illő jelenetsor.

Vajon kié lesz a Savaria Szálló?

Az elmúlt hét a politikai élet tekintetében sem volt csendes. Sokakat foglalkoztatott a téma, miután megírtuk: érvényes ajánlat érkezett a Savaria Szálló eladására meghirdetett pályázati felhívásban. Dr. Nemény András polgármester az év utolsó közgyűlésén dr. Takátsné dr. Tenki Máriának, a belváros önkormányzati képviselőjének érdeklődésére elismerte: a Nagyszálló valóban választási kampánytéma volt. Sok minden más mellett azt is megtudtuk, mennyiért veheti meg most azt a város. „Az önkormányzatnak közel 600 millió forintot kellene a Savaria Szállóért fizetnie” – tájékoztatott dr. Nemény András. Kérdésünkre, hogy az önkormányzat milyen elvárásokat fogalmazna meg a potenciális befektetővel szemben, a városvezető azt írta: „Elvárásként teljes körű felújítást és a környezetben fásítási program elindítását támasztottuk.”

Cenzúrázták a szombathelyi aktivista blogját?

Megszüntette dr. Szendrő-Németh Tamás civil aktivista blogját a nyugat.hu. A magát független médiumként hirdető és erre hivatkozva támogatást gyűjtő hírportál messenger üzenetben közölte a szombathelyi ügyvéddel, hogy nem blogolhat náluk. Ez a váratlan újévi döntés annyira meglepte Szendrőt, hogy köntörfalazás nélkül mondta el véleményét a szombathelyi baloldal jelenlegi helyzetéről, állapotáról és engedett betekintést az elmúlt hónapok történéseibe.