Tragédia, dráma, öröm, koronavírus Vas megyében – Ezeket olvasták szeptemberben

Mozgalmas és nagyon változatos volt az év kilencedik hónapja megyénkben. Legolvasottabb anyagainkat gyűjtöttük össze, így emlékszünk vissza az előző hónapra. Mutatjuk, hogy mik történtek szeptemberben:

Amilyen gyorsan eltelt a nyár, olyan gyorsan múlt el az ősz első hónapja, a szeptember is, ugyanis a mai napon már októbert írunk. Sok minden történt az év kilencedik hónapjában, sőt már a hónap elején is. Elég csak a határellenőrzések szigorítására, vagy az iskolakezdésre gondolni, és ez még csak az első nap volt. Sajnos a koronavírus továbbra is jelen van az életünkben, és ahogy eddig, ezúttal sem könnyítette meg az életünket, nem véletlen, hogy szigorúbb intézkedéseket kellett hoznia a kormánynak.

Cikkünkben összegyűjtöttük az olvasóink által legérdekesebbnek tartott szeptemberi cikkeinket. Különböző témák szerint kategorizáltuk a cikkeket.

Kék hírek

Leugrott egy tízemeletes tetejéről Celldömölkön egy fiatal, autóra esett, de túlélte

A fiatal egy, a ház előtt parkoló autó tetejére esett háttal, amit totálkárosra tört, de olyan szerencséje volt, hogy a ház előtt lévő fák annyira lelassították az esését, hogy túlélte a zuhanást. A mentőhelikopter súlyos sérülésekkel szállította kórházba. A teljes cikk ITT elérhető.

18 éves lány halt meg a balesetben Sajtoskál közelében

Egy halálos balesetről is be kellett számolnunk szeptember 20-án. Hétfőn reggel halálos közlekedési balesetről számoltunk be, ami a 84-es főúton, Sajtoskál térségében történt.

Egy 18 éves lány vezette azt a Volkswagen Pólót, ami balesetet okozott a 84-es főúton, Sajtoskál közelében. Az autó ismeretlen okból áttért a szembejövő sávba, ahol egy teherautó érkezett. A teherautó vezetője próbálta elkerülni a balesetet, fékezett és jobbra, az árokba kormányozta a járművet, de így is ütközött az áttérő autóval. A teljes cikk ITT elérhető!

Koronavírus

Egy négytagú család került karanténba Szombathely zanati városrészén

Információinkat az édesapa megerősítette. A család leánygyermeke valószínűleg a Pécsi Tudományegyetem gólyatáborában betegedett meg. A lányon a koronavírus okozta kór szinte valamennyi jellegzetes tünete megjelent, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a betegség enyhe lefolyású lesz. ITT tekinthető meg.

Elhunyt a koronavírus első szombathelyi áldozata

Szintén szeptemberhez köthető a hír, hogy sajnos elhunyt az első szombathelyi koronavírus-fertőzött. A hírt dr. Nemény András polgármester videóüzenetben jelentette be. A család felé részvétét fejezte ki, és figyelmeztetett: a koronavírus-járvány második hullámához értünk, ami mindenki részéről fegyelmezettséget kíván. Mint mondta, az ügy mindannyiunk közös felelőssége. A teljes cikket ITT olvashatja! Érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál az esettel kapcsolatban, melynek részleteiről ITT írunk.

Digitális tanítás több vasi iskola néhány osztályában

Az iskola nem az online térben kezdődött el Magyarországon, így Vas megyében sem, de ahogy teltek a napok egyre több helyi iskolánál ütötte fel a fejét a koronavírus. A kötelező karantén és a biztonság miatt, a megye több iskolájában néhány osztály tanítását digitális formában oldják meg. Ennek részleteiről ITT írunk.

Hivatalosan is kihirdették a járvány elleni védekezés új lépéseit

Cikkünkben összegyűjtöttük a jelenleg is érvényben lévő kormányrendeleteket. A kormány legutóbbi döntéseiről ITT írunk részletesen.

Helyi közélet

Nagy ünnep a Vas megyei faluban, ha gyerek születik

Olvasóink szerencsére nem kizárólag a negatív vonatkozású cikkeinket olvassák. A hónap egyik legolvasottabb cikke egy kifejezetten pozitív történet. Az 53 lelkes Vas megyei Iklanberényben nagy ünnep, ha gyermek születik, a tavalyi kislány után most egy kisfiúval: Horváth Benett Józseffel gyarapodott a település. Tavaly elindítottak egy szokást a faluban: akárhányszor új polgára születik a településnek, elültetnek egy fát. A közelmúltban már a második díszfát ültethették el az önkormányzati hivatal előtti téren. Nagy Márta polgármester bizakodó: több fiatal pár is vett mostanában házat a faluban, alig várják, hogy a következő utód is meglássa a napvilágot. A teljes cikk ITT tekinthető meg.

Kőszegen rettegnek Rambótól, a kecskétől

Szeptember hónap vége felé egy nem szokványos történetről írtunk, amire több olvasónk is panaszkodott. Szabadon jár-kel egy hatalmas, agresszív kecske a kőszegi hegyen. Osztrák tulajdonosa egyszerűen nem hajlandó elzárni az állatot, az itt élők pedig tragédiától tartanak. A rendőrség tehetetlen az ügyben. Elmentünk Kőszegre, hogy részletesen utánajárjunk az esetnek. A teljes cikkünket ITT olvashatják.

A legcsajosabb autó tulajdonosa a rábapatyi lány

Szintén sokan olvasták a rábapatyi lány és autójának történetét. Egyed Fruzsina két és fél éve vásárolta meg első autóját, egy 2004-es évjáratú Volkswagen Golfot. Rendszeresen, két-három havonta jár autós találkozókra, amelyekről több alkalommal is sikerült elismeréssel távoznia. Fruzsinak nem minden szépségversenyen van bátorsága elindítania autóját: akkor indul, ha úgy látja, van esélye a helyezésre. Eddig két kupát sikerült bezsebelnie: egyet júliusban, amikor a hat legszebb Golf közé választották be az autóját. A teljes cikket ITT olvashatja.

Közlekedés

Hatalmas traktor borzolta a sofőrök idegeit a 84-es úton

A közlekedéssel kapcsolatos cikkek szinte mindig megosztják az olvasóinkat, ez ennél az esetnél sem volt másként. Történ ugyanis, hogy hatalmas, hátul dupla kerekes traktor haladt a 84-es főúton Rábapaty közelében, ami még úgy is sokszor átlógott a szembejövő sávba, hogy a sofőr a jobb oldali kerekekkel mindig lehajtott a padkára, amikor szemből másik jármű érkezett. A magyar rendszámú jármű mögött sokáig hatalmas torlódás alakult ki, mert a lassan haladó járművet csak nehezen lehetett megelőzni. A teljes cikket ITT találja.

45 perc a szombathelyi káoszban – Így indult a tanév az iskolák környékén

Az iskolakezdés soha sem egyszerű, akár általános, vagy éppen középiskoláról is legyen szó. Vagy akár a Szombathelyen való közlekedésről, amit minden évben szintén jelentősen befolyásol a tanévkezdés, és az idei év sem volt kivétel ezalól. Kimentünk megnézni, hogyan alakult az iskolakezdés a közlekedés szempontjából a vasi megyeszékhelyen. A tapasztalatainkról ITT írtunk, de videót is készítettünk a látottakról.