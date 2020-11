Traktor és kasza – Gércének óriási segítséget jelentenek a gépek

A Magyar falu program 15 millió forinttal támogatta az eszközök beszerzését: az új olasz kistraktor kulcsait jelképesen V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos adta át pénteken Kovács László polgármesternek.

– A falunak óriási segítség a közterületek karbantartását szolgáló gépek beszerzése, mert Gércének 18 négyzetkilométer a belterülete és ebből mintegy öt négyzetkilométer az a zöld közterület, amit folyamatosan gondozni kell – mondta Kovács László polgármester az átadón. Az óvoda előtti téren meg is csodálhatták a jelenlévők a 38 lóerős, modern, új olasz kistraktort, amihez most pótkocsit is be tudtak szerezni. Az oldalra is kitolható mulcsozóval nagyobb gazt és árokpartokat is le tudnak kaszálni. A temetőhöz vezető 800 méteres útszakasz telente mindig lefagy, ezért fontos a most beszerzett homok- és sószóró. Két motoros fűkaszát is tudtak vásárolni a régiek helyett.

V. Németh Zsolt beszédében kiemelte: a Magyar falu program azért jól működő pályázati konstrukció, mert a települések valódi igényeihez igazították, ezért valóban életszerű, kiírásokra lehet pályázni. Az eljárásrend is nagyon egyszerű – és fontos, hogy gyorsan döntenek. A foglalkoztatási helyzet javulását jelzi, hogy ma már nincsenek tömegével közfoglalkoztatottak, ezért felértékelődik a településeken a karbantartó gépek jelentősége.

(Kiemelt képünkön: Kovács László polgármester átveszi V. Németh Zsolttól a kulcsokat. A háttérben Szijártó László megyei képviselő)