Trianon – Vas megyében is emlékezünk

A trianoni békeszerződés 100. évfordulója van ma. Vas megyében is emlékezünk:

13.50

Jánosházán is megemlékeztek

Alkotás és összefogás – Ez a gyógyír a megcsonkított országban

„Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá” – Juhász Gyula Trianon című versét hallották az emlékezők Kelemenné Molnár Mónika előadásában a jánosházi Antall parkban csütörtök délelőtt. A nemzeti összetartozás napján a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői, a város képviselő-testülete tagjai gyűltek össze.

– Egy évszázada zúzták szét Szent István országát – fogalmazott ünnepi beszédében Kiss András, Jánosháza polgármestere. Történelmi összegzést adott: mi is történt éppen száz éve, hogyan veszítette el Magyarország területének kétharmadát és 3,2 millió magyart. Az elcsatolt területen elő magyarok is a nemzet részei – ezt ünnepeljük most, mondta. Úgy fogalmazott, hogy alkotással és összefogással lehet gyógyítani a sebet.

A jánosházi emlékezés a Trianon kereszt megkoszorúzásával zárult: az önkormányzat és a helyi szervezetek képviselői mellett a Vas Megyei Közgyűlés nevében az alelnök, Marton Ferenc koszorúzott.

Régen találkoztak – ezt is megjegyezték az emlékezők a szűk körű ünnepségen, hiszen régen tarthattak közösségi programot a városban.

12.27

Trianon – Online kiállításmegnyitó a Puskás Galériában

Csütörtök délelőtt a nemzeti összetartozás napján a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján nyílt meg a Puskás Galériában az a kiállítás, ami Bognár Béla soproni gyűjtő 175 darabból álló képeslap-kollekcióját és 14 trianoni falvédőt mutat be. Az érdeklődők a kiállításmegnyitót Szombathely facebook oldalán, online követhették.

A VMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma és a Vasi Múzeumbarát Egylet szervezésében megvalósuló kiállítás megnyitóját Tanai Erzsébet „Isten áldja meg a magyart” c. archaikus népi éneke vezette be.

Dr. Nemény András köszöntőjében kitért arra, hogy a békediktátum a nagyhatalmak önzésének egyoldalú érdekérvényesítésének volt a következménye. Akkor ugyanis még senki nem képviselte az európai országok közös érdekeit. Véleménye szerint a 100 évvel ezelőtti trauma ami az egész nemzetet áthatotta, máig benne él a lelkekben, az érzés átöröklődött a mai nemzedékek tudatába. A nemzeti összetartozás napja kapcsán hangsúlyozta a határon túli magyarokkal való személyes találkozások jelentőségét, a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát. Saját tapasztalataira utalva kiemelte, hogy milyen nagyszerű és meghatározó élmények, máig tartó barátságok szerezhetők a mai országhatáron kívülre került egykori magyar tájak közvetlen megismerésével.

A nemzet meghatározó alkotói 1920-ban Vérző Magyarország címmel jelentettek meg kötetet. Ebből Szabó Tibor András, a Weöres Sándor Színház művésze olvasta fel Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak Trianon emléknapjára című írását.

A tárlatot Dr. Melega Miklós, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára igazgatója nyitotta meg. Beszédében részletesen szólt a Trianoni békeszerződés történelmi hátteréről. A történelmi bűnről, amit a szerződés magában hordott. A következmények, véleménye szerint a mohácsi vészt követő török hódoltság időszakához voltak hasonlóak. Részletesen beszélt, azokról az elképzelésekről, melyek Magyarországot teljesen feldarabolták volna, ami ha megtörténik, Szombathely ma valamelyik délszláv állam része lenne. Kiemelte, hogy a szerződés nem igazságot szolgáltatott, hanem a II. világháborúhoz vezető konfliktusok magját vetette el. Szólt arról is, hogy a békediktátum máig hat, hiszen a határon túli magyaroknak, nemzeti kisebbségként folyamatosan küzdeniük kell a negatív megkülönböztetés ellen, olykor az alapvető jogokért is.

A kiállításmegnyitót Kapornaki Júlia és Szvoboda Adél, a szombathelyi Művészeti Szakgimnázium két énekszakos növendékének előadása zárta.

11.17

A nemzeti összetartozás napja alkalmából repülőgépek szelték át Szombathely egét

Országos szinten pontban 10 órakor szálltak fel a gépek, hogy a városok felett tegyenek pár kört.

Gombkötő István, a Szombathelyi Repülőklub oktatópilótája lapunk megkeresésére elárulta, hogy a trianoni emléknappal kapcsolatban a hétvégén kereste meg két nagynevű pilóta: Szakács Gábor és Darabos Gábor. Ők szerveztek már a korábbi években úgynevezett csillagtúrát, amelynek során a pilóták a déli, északi, és nyugati megyeközpontok érintésével repülik körbe az országot. A vírushelyzetre való tekintettel azonban helyileg szervezték meg a repülést a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

A kezdeményezés lényege, hogy országos szinten délelőtt 10 órakor emelkedtek a repülők az égbe, és tettek egy kört az adott városok felett.

A Szombathelyi Repülőklub tagjai a szombathelyi reptérről indultak, de mivel a klubnak vannak kőszegi pilótái is, így két géppel a határváros felett köröztek, míg a többivel a vasi megyeszékhely egét színesítették. Utóbbiról videót is készítettünk.