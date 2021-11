Ittas volt a sofőr – Járművével parkoló autónak ütközött és felborult Szombathelyen – fotók

Szerdán kora este egy Suzuki haladt Szombathelyen a Kárpáti Kelemen utcában, amikor a jármű egy út szélén parkoló Mercedesnek ütközött.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

A Suzuki ezután felborult és az út közepén állt meg. Információink szerint a sofőr nem sérült meg a balesetben, viszont szemtanúk elmondása szerint a középkorú férfi ittas volt, ezért a rendőrök előállították. A mentés és a helyszínelés alatt teljes útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon.

A most összetört, vétlen Mercedes szabályosan parkolt az út szélén, a jármű szinte rá sem lógott az útra, annyira a padkára volt húzódva, a tulajdonos elmondása szerint alig tíz perce érkezett haza a járművel.

A mostani baleset helyszínén már korábban is történt nagyon hasonló baleset több esetben is. Régebben egy autó az út szélén parkoló két járművet is összetört ugyanitt, azoknak az autóknak a tulajdonosa azóta az elmondása szerint nem is parkolt az út szélén – amúgy szabályosan -, csak az udvaron. A most összetört Mercedes tulajdonosa is járt már hasonlóan pórul, az ő korábbi autóját, ami ugyanitt parkolt, egy Ford törte totálkárosra tavaly, az a jármű akkor egy villanyoszlopot is kidöntött, a fiatal sofőr pedig a szülei tudta nélkül hozta el akkor az autót, amivel balesetet szenvedett.