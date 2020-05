Tudatos vásárlókat! – Helyi vállalkozásokat mutatnak be az új csoportban

Nehéz idők járnak most a turizmusból, vendéglátásból élőkre, és még az ág is húzza beszállítóik közül a kisvállalkozókat, akiknek termékei a régió gasztronómiáját színesítik. A kőszegi Kiss András kézműves sört forgalmaz – nagy mennyiségű és romlandó az árukészlete. De nincs egyedül: a megyében több ezer liter sör és bor léte került veszélybe. Kezdeményezésével menteni akarja a menthetőt, eladni az eladhatót.

Kiss András előrebocsájtja: a gazdasági felépítés és a gondolkodásmód okán is régóta kiszolgáltatottak a helyi kisvállalkozók, termelők piacai. A vírus okozta időszak csak felerősítette a komplex problémát, és rávilágított arra, nyíltan kell beszélnünk a gondokról, a tabukról, az utóbbi évtizedekben kialakult vásárlási szokásainkról. A problémának szerinte három pillére van: Magyarországon – Vas megyében is – jellemző, hogy vásárlásaink jelentős részét nagyáruházakban bonyolítjuk. Ez a szomszédos Ausztriában sincs másként, ott mégis megfigyelhető a tudatos regionális fogyasztás is: a külföldi élelmiszerek vásárlását ritkán részesítenek előnyben, a nagy osztrák cégek márkáit vásárolják inkább, és ha a régiójukban van helyi kisvállalkozó egy adott termékkel, akkor igyekeznek inkább tőle vásárolni. Tisztában vannak azzal, hogy csak így színesedhet a helyi gasztronómiai kínálat. A második pillér: a megyében viszonylag sok vendéglátó egység, szálloda működik. Sajnos ritkán kínálják vasi kisvállalkozók termékeit, legyen az bor, üdítő vagy helyi kézműves sörmárka. A sörök esetén a nagyipari gyártók a vendéglők, hotelek szinte mindegyikével igyekeznek kizárólagos szerződést kötni. Ennek értelmében az amúgy is olcsó ipari sörök mellé komoly „marketing” (motivációs) összegeket kap a gyártól a vendéglátóegység, így nem árulhat mást, és nem motivált abban, hogy más sörmárkákat áruljon, főleg nem csapolva, amiből a nagyobb mennyiség fogy. Az újra, minőségre nyitottabb vendéglők – kevesen vannak – palackost tartanak a kézműves sörökből. Ez persze drágább, mintha csapon lenne, ezért is arányaiban jóval kevesebb fogy belőle. A boroknál is hasonló a helyzet: vannak országos bornagykereskedő cégek, sokszor ők látják el a helyi vendéglők, hotelek egy jelentős részét, így alapvetően kevés vasi bormárka van jelen ezeken a helyeken. És a harmadik terület: áprilistól novemberig rendezvények sokasága várja a kikapcsolódni vágyókat a megyében. A szórakoztatáson felül a fesztiválokon (lehetne) arra mód, hogy a helyi vállalkozók megjelenjenek kézműves termékeikkel, megismertessék márkáikat. A kilátogatók árérzékenyek, könnyebben nyúlnak a jól ismert, megszokott, olcsóbb termékekre, nagy márkákra, legyenek azok hazaiak vagy külföldiek. Ezekkel egyébként jó árréssel lehet dolgozni, és mivel jól fogynak, egyszerűbben termelhető ki a helypénz is. Kiss András szerint beszélni kell a taburól: akik nagyipari márkák termékeit árusítják, vagy netán külföldi termékeket, márkákat kínálnak rendezvényeken, vásárokon, azok az árusok nem feltétlenül azért települnek ki, hogy ezzel színesítsék a helyi gasztronómiát, hozzáadott értéket teremtsenek a régiónak, hanem, hogy pénzt keressenek. Ezzel nincs is baj. Viszont azt is látni kell, hogy a helypénzeik megegyeznek azokéval, akik saját márkát próbálnak a semmiből felépíteni, megkóstoltatni, megismertetni a fogyasztóval, ezzel színesítve a régió kínálatát, gasztronómiáját. Ez utóbbi sokkal nehezebb, összetettebb, költségesebb feladat, mint egy nagy multi márkáit árulni. A fogyasztóknak ezzel tisztában kell lenniük, hogy a fogyasztásukkal kit támogatnak.

Visszatérve saját helyzetére is, Kiss András szerint több ezer liter sör és hasonló cipőben járó kisvállalkozók bora végezheti a csatornában idén. Az általa forgalmazott helyi sörmárka ugyan csak szimbolikusan kőszegi: András (egyelőre még) bérgyártó, forgalmazó. Ez azt jelenti, hogy saját söreit más sörfőzdében főzi, de távlati célja, hogy a gyártást saját kezébe vegye, Vas megyébe hozza. Mindenesetre a söre Vas megye első újhullámos sörmárkájaként viszi a megye és a város nevét. Helyi, vasi vállalkozás az övé, kőszegi székhellyel és pillanatnyilag hatalmas romlandó árukészlettel.

András kitartó és motivált: vannak tervei, távlati céljai, ezek megvalósításába azonban az idei év, a vírus közbeszólt. Partnereinek egy része bezárt, másik részük csak korlátozottan tud működni, a rendezvények elmaradnak. A legyártott sok sör pedig fogyasztásra vár. Az értékesítési lehetőségek nagyon korlátozottak, András arra jutott, hogy söreit ő maga közvetlenül juttatja el a fogyasztókhoz.

Meggyőződése, hogy a helyieknek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy milyen komoly szerepük van a régió gasztronómiájának az alakulásában, fejlődésében. Rengeteget tehetnek azzal, hogyha helyi vállalkozóktól veszik a kézműves söröket, borokat vagy éppen üdítőket, és nem a nagy láncok polcairól választanak valamit, adott esetben külföldit. Hasonlóan az éttermekben, nem a megszokott nagy márkákat fogyasztják, hanem ha tehetik a helyi, vasi márkákat keresik. Rendezvények esetén pedig szintén a megyében működő vállalkozók termékeit, márkáit vásárolják a látogatók.

Facebook-oldalt hozott létre „ Vásárolj tudatosan Vas megye „ elnevezéssel, amelynek célja, a helyiekhez akarja eljuttatni üzenetét: mennyire fontos szerepük van a helyi gasztronómia alakításában, fejlődésében, valamint teret ad vasi vállalkozásoknak a bemutatkozásra.

És tippeket ad: amikor vendéglőt választunk, pillantsunk rá az étel- és itallapra, hogy az kínál-e regionális termékeket, márkákat. Ha igen, jó helyen járunk. Bajor, osztrák mintára havonta, kéthavonta menjünk el egy helyi étterembe és ott tudatosan fogyasszunk helyi ételeket, italokat, azaz helyi márkákat. Ezzel támogatjuk a vendéglőt és annak beszállítóit is. A helyi gasztronómia ezáltal életképes lesz, fejlődik.