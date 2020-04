Tudatosan vásároljunk – Jól válogassuk meg, milyen élelmiszert fogyasztunk!

Első hallásra furcsának tűnik, de azzal is sokat tehetünk a természetért, az egészséges környezetért, hogy jól megválogatjuk, mit vásárolunk, milyen élelmiszert fogyasztunk. Alig fél évszázaddal ezelőtt még természetes volt, hogy a falvak lakossága nagyrészt abból élt, amit maga termelt, és a városlakókat a környék falvaiban élő gazdák látták el élelmiszerrel.

A mai ötvenes nemzedék még megélhette azt az időszakot, amikor kisgyerekként a nagymama kosarába csimpaszkodva hétről hétre legalább egyszer végigjárta a piacot. Akkor még csak ott lehetett venni tejfölt, túrót, tojást, zöldséget, gyümölcsöt, élesztőt, de még élő csirkét is. Akkor fel sem merült, hogy az áru 5-10 kilométernél messzebbről érkezik. A vásárló mindent megtudhatott a termékről, hol termett, hogyan termesztették, még azt is, hány malacot ellett a disznó Szentkirályon, és hány unokája van a néninek, meg milyen süteményt sütött vasárnap az urának. De az is tény, hogy januárban nem lehetett epret kapni. Minden árunak megvolt a szezonja.

Ráadásul nem voltak autók, de még buszok se nagyon, csak a jó öreg villamos. Az akkori háziasszonyok edzésben voltak. Hiszen haza kellett cipelni az eltenni kívánt cseresznyét, uborkát, barackot, zsírszalonnát. Leginkább gyalog, erős szatyrokban. Aztán jöttek az ABC-boltok, majd a korunk szupermarketjei. Ma többnyire vakon vásárolunk. Nem törődünk vele, hol termett, hogyan készült az adott termék. Pedig minden vásárlásunkkal szavazunk, a termékre, az alkalmazott technológiára, és arra a helyre is, ahol az készült, vagy termett. Szavazhatunk az intenzív iparszerű mezőgazdaságból származó, gyakran óriási környezetterheléssel előállított árura. Olyanra, ami olykor világrészeket átutazva érkezett hozzánk. De vásárolhatunk helyi termelőtől is. Ez utóbbi esetben rögtön kiesik a szállítás okozta környezetterhelés és gyakran az alkalmazott technológia is környezetbarátabb, pusztán azért, mert kisebb léptékű, a helyi adottságokhoz jobban igazodó az egész gazdálkodás.

Ha valaki manapság minden élelmiszer-szükségletét helyben, vagy legalább a közelben termett termékből szeretné kielégíteni, nem kevés utánajárással, de megteheti. Azonban akkor is lehetünk környezettudatosak, ha csak arra van időnk a napi rohanásban, hogy jövet-menet beugorjunk a szokásos szupermarketbe. A tudatosság első lépése a bevásárlólista. Ez arra jó, hogy végig tudjuk gondolni, mire van szükségünk, és ne vegyünk meg olyat, ami hirtelen megtetszik, aztán kidobjuk. Vásárláskor legalább azt nézzük meg, hogy a termék honnan származik. Ha van alternatíva, válasszuk a hazait. Vásároljunk szezonális termékeket, például idénygyümölcsöt. Ezek finomabbak, vitamindúsabbak, kisebb valószínűséggel tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat, felületkezelő, tartósító anyagokat.

Ha van rá lehetőségünk, környezetkímélő gazdálkodásból, illetve méltányos kereskedelemből származó bio- és fairtrade termékeket vásároljunk. Válasszunk minél kevésbé becsomagolt terméket. Érdemes beleolvasni a csomagoláson lévő tájékoztatóba. Hol készült, milyen anyagokat tartalmaz. Alapvető, hogy legyen nálunk szatyor, lehetőleg tartós anyagból, hogy ne kelljen minden vásárláskor új papír-, vagy műanyagtáskát vásárolnunk. Nem könnyű tudatos fogyasztóvá válni, de minden nap, vagy akár hetente tehetünk egy apró lépést.