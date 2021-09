Tudomány játékosan Szombathelyen is – Vadászatról és sok másról a Kutatók éjszakáján – fotók

A Kutatók éjszakája országszerte népszerű. Szombathelyen is izgalmas programokat kínált több intézmény. Így születnek a jövő kutatói?

A Savaria Múzeum is számos programmal csatlakozott a Kutatók éjszakájához. A legtöbb előadás, tárlatvezetés, foglalkozás fókuszában – az intézmény időszaki kiállításához kapcsolódva – a vadászat állt. Ottjártunkkor, a múzeumpark élővilágát bemutató információs táblák avatása után M. Koncz Bernadett hivatásos vadász, a Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei szervezetének elnöke várta interaktív foglalkozásra a gyerekeket, akik sok mindent megtudhattak az erdők, rétek virágairól, a vadon élő állatokról, a hivatásos vadász mindennapjairól.

Dr. Dremmel László vadászati és halgazdálkodási szakügyintéző a rókát, az aranysakált és a farkast próbálta közelebb vinni hallgatóságához, prof. dr. Vig Károly entomológus a vadászati kiállításon vezette végig a résztvevőket.

Izgalmas kísérletekkel hozták közelebb a tudományt az érdeklődőknek az ELTE Savaria Egyetemi Központban pénteken, a Kutatók éjszkáján. Az estébe nyúló változatos programok között volt, ami az elme működését tárta föl az érdeklődők előtt, más a történetmesélést helyzete a középpontba, mégis a több mint két tucat állomás idén elsősorban a természettudományok népszerűsítését szolgálta, többek közt a kémiáét.

Farsang Ágota és tanítványai ezúttal egyszerűen, akár otthon is elvégezhető vizes kísérleteket mutattak be. Az ötéves Fehérvári Bence azt tippelte, hogy egy pénzérmére legfeljebb kettőt lehet cseppenteni anélkül, hogy lefolyna róla a víz, de kiderült, 37 csepp is jól megfér egy érme hátán, köszönhetően a víz felületi feszültségének. Ez az oka annak is, hogy nem szökik ki a víz, ha óvatosan fejére állítunk egy vízzel teli befőttesüveget, aminek a tetejére előzőleg egy gézlapot erősítettünk. Egy látványos lángfestés után pedig megtudhattuk azt is, hogy a tűzijátékok a fémsóknak köszönhetik színüket.

A kémiai laborból egy másik laborba vezetett az utunk, itt Laki Ádám kosárlabdaedző segítségével lehetett ugrásokat végrehajtani egy főként tehetségazonosításra és a rehabilitáció sikerességének megállapítására szolgáló erőplatón. Az okos kis szerkezet minden létező adatot feljegyez az ugrásról, a mutatók elemzésekor gyorsan kiderül, ha valakinél borítékolható egy jövőbeli sérülés, de látni lehet azt is, ha valaki igazi sporttehetség. Természetesen kipróbáltam az ugrást magam is, és úgy tűnik, hogy egy U16-os kosaras szintjén vagyok, legalábbis ami a súlypontemelkedést illeti.