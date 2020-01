Túl van a műtéten Erdélyi Rolika

Egy ország szorít a kis hős felépüléséért, aki szerdán egy lábműtéten esett át.

Kedden számoltunk be róla, hogy Erdélyi Rolika jobb lábát szerdán, vagyis a mai nap műtik meg. A kis hősnek az egész ország szorít, hogy felépüljön, de ezért ő is mindent megtesz. Tegnap Radics Gigi és Baricz Dezső igyekezett elvonni a figyelmét a beavatkozás előtt, ami a képeket látva sikerült is nekik. Rolika számára létrehozott Facebook-oldalon osztották meg a jó hírt, hogy rendben lezajlott az operáció, a kis hős pedig már jól van. Még egy látogatót is kapott, aki mosolyt csalt a műtét után lábadozó kisfiú arcára.