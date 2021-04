Túlsúly, zsíros ételek és a bőrproblémák – A tizenévesek csaknem ötöde érintett

Egy kutatás megállapította, hogy a tinédzser lányoknál és fiatal nőknél szoros összefüggés van a túlsúly és a pattanások kialakulása között. A vizsgálatok során nem az alkalmanként megjelenő aknékat, hanem a közepes vagy súlyos eseteket figyelték meg.

A felmérések szerint ez a probléma a tizenévesek mintegy ötödét érinti. A kutatók a tanulmányoknál több szempontot is figyelembe vettek, az átfogó vizsgálatoknál nézték a lányok testsúlyát és életkorát, a bőrük állapotát, az étrendet és a pubertás által okozott különböző hormonhatásokat is.

Bár mindkét csoportban volt rá példa, az eredmények szerint a túlsúlyos vagy elhízott tinédzserek, főleg a nők között sokkal gyakrabban előfordultak az aknés bőrproblémák, mint a normál testsúlyú lányoknál. A helyzetet tovább súlyosbította az egészségtelen étrend is, mivel a zsíros, rostszegény ételek, valamint a népszerű gyorséttermek cukros, olajos, sós választéka nemcsak a nagyobb testsúlyhoz járult hozzá, de a pattanások állapotát is fokozta.

Azonban nem csak a nőket érinti a testsúly-pattanás összefüggés. A férfiak esetében az elhízás ugyanis fokozza a nemi hormonok, az androgének termelődését. Ez a hormonfelesleg pedig pattanásokat okoz. Ettől függetlenül mégis a lányoknál és nőknél jelentkezik gyakrabban ez a probléma, egy lehetséges magyarázat pedig az lehet, hogy az ő esetükben a túlsúly és elhízás igen komoly stresszfaktort jelent, ez pedig szintén hozzájárul a fokozott hormontermelődéshez. Ennek eredményeként pedig tovább szaporodnak a nemkívánatos bőrproblémák és pattanások.

Felnőtteknél egyébként a súlyon kívül más okok is állhatnak a háttérben, ha a gyulladt aknék borítják az arcot. Ilyen lehet például a fogamzásgátló letétele. Sokan már tinédzserkorban elkezdik szedni, a pattanások pedig meg is szűnnek, a gyógyszer abbahagyása után azonban ezek újra megjelenhetnek. Endokrinológust érdemes felkeresni, mert könnyen lehet szó, korábban a fogamzásgátló által elfedett, hormonális problémáról.

Az inzulinrezisztencia is gyakran okoz gondokat. A panaszok itt is a fogamzásgátlóval és annak elhagyásával függenek össze, zsíros bőr, túlsúly, meddőség jelentkezhet a hormonális zavarok eredményeként, akár ciszták is kialakulhatnak a petefészekben.

Éppen ezért fontos és elkerülhetetlen, hogy a kialakuló problémák esetén bőrgyógyászt keressünk fel, aki az okok megállapítása után előírhatja a megfelelő kezelést, vagy szükség esetén továbbküld a megfelelő szakemberhez.