Tündérszépek 2020: Kertész Andrea csak pozitív élményekkel lett gazdagabb

A 19 éves celldömölki lány képviselte Vas megyét a Tündérszépek fináléjában, és arra bíztat mindenkit, hogy jelentkezzen a versenyre.

2019-ben indítottuk útjára a Tündérszépek névre keresztelt szépségversenyünket, ami nagy népszerűségnek örvendett. A megyei fordulóra Vas minden szegletéből érkeztek jelentkezők, hogy megmérettessék magukat. Az előválogató után olvasóink is előszeretettel voksoltak a versenyben lévő lányokra.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, újra megrendezzük a szépségversenyt. Már javában tart a jelentkezés, de még nincs késő, hogy kipróbáld magad ebben a világban. Ugyan az előző szezonban nem Vas megyéből került ki az országos verseny győztese, most ismét azzal a céllal vágunk bele a versenybe, hogy bebizonyítsuk, nálunk élnek az ország legszebb hölgyei!

Az előző kiíráshoz képest akad néhány újítás is. A legfontosabb talán, hogy a döntőbe jutott lányok egy felkészítőtáborban is részt vesznek a finálé előtt. Ahogy arra már fény derült, nem is akárki fogja mentorálni a fináléba jutott szépségeket, hanem Kocsis Korinna, akit valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. Nála aligha lehetett volna alkalmasabb személyt találni erre a pozícióra, hiszen az ő karrierje is egy hasonló szépségversennyel kezdődött, amikor még 2008-ban megnyerte a Vas Népe által rendezett Vas megye szépe versenyt.

Az életben szinte mindenre kihatással van a döntéselmélet, avagy a tedd, vagy ne tedd örökös kérdés. Teljesen normális, ha hezitál az ember, ám előbb, vagy utóbb döntést kell hozni, amiben az előző Tündérszépek verseny résztvevőinek a beszámolói segíthetnek. Először Sipos Luciát, a megyei döntő harmadik helyezettjét kerestük fel, hogy számoljon be a szépségversenyen szerzett tapasztalatairól, majd Maszlov Zsüliettől kértünk élménybeszámolót. Utóbbit a szakmai zsűri juttatta tovább a regionális fordulóba.

A megyei, és a regionális forduló első helyezettje Kertész Andrea lett, így ő képviselhette Vas megyét az országos megmérettetésen. A szépségversenyt ugyan nem ő nyerte, de rengeteg élménnyel, tapasztalattal, és persze nyereménnyel lett gazdagabb. A 19 éves celldömölki lányt is megkérdeztük, hogyan élte meg a szépségverseny nyújtotta kalandot:

Aki szeretne Andreáéhoz hasonló élményeket szerezni, annak nincs más dolga, mint jelentkezni a versenyre.