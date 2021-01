Tündérszépek – Kertész Andrea képviselte megyénket 2019-ben, megosztotta tapasztalatait

Már javában zajlik a jelentkezés nagy sikerű szépségversenyünkre, a Tündérszépek 2021-re, amit immár harmadik alkalommal indítottunk útnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A jelentkezők itt amellett, hogy megmutathatják szépségüket az egész ország előtt, számos élményben lehet részük a verseny során. Jobbnál jobb lehetőségek, és milliós nyeremények is várnak rájuk. Fotóikat viszont láthatják majd online felületünkön és a Vas Népe lapjain is, a legszebbnek választott hölgyek pedig a döntő előtt részt vehetnek egy felkészítőtáborban, ahol számos hírességgel is találkozhatnak majd, ők látják el a Tündérszépeket hasznos tanácsokkal, hogy a fináléban a legjobb formájukat hozhassák. A döntőt a televízió is közvetíti majd.

A verseny házigazdája idén is Kocsis Korinna, a vasi származású modell. A Tündérszépek során ő is segíti a versenyzőket. Idén segítségére lesz a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is.

De, hogy milyen is ez a szépségverseny egy lány szemével, aki egyszer már képviselte megyénket a fináléban? 2019-ben Kertész Andreát választották meg olvasóink a legszebbnek. Kíváncsiak voltunk a tapasztalataira.

Andrea elmondta, hogy családja biztatására jelentkezett a Tündérszéprekre, előtte pedig nem volt tapasztalata a szépségiparban. Bár azóta már számos fotózáson túl van, versenyünk során vett részt először ilyenen. Elsőre is jól sikerült, ugyanis 2019-ben olvasóink őt választották meg a legszebbnek, ezáltal bekerült az országos döntőbe. – Nagyszerű érzés volt, amikor megtudtam, hogy én nyertem a megyei fordulót. Már ez is egy óriási győzelem volt számomra, hogy én képviselhetem Vas megyét a fináléban – mondta el a lány. Azt is elárulta, ha a Tündérszépekre gondol, csak pozitív emlékek jutnak eszébe: a nagyszerű hangulatú fotózás, a verseny izgalmai, hogy 2 fordulót is megnyert. Minden pillanatát élvezte. A verseny hatására megtetszett neki a modell szakma és a fotózások, azóta folyamatosan kapja a megkereséseket fényképészektől.

Andrea üzent azoknak is, akik most jelentkeznének a Tündérszépek versenyre. -Aki szeretné magát kipróbálni a szépségversenyek világában, az mindenképp jelentkezzen! Én csak pozitív élményekkel lettem gazdagabb. Minden jelentkezőnek sok sikert kívánok! – mondta Andrea.