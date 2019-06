Türelem a 8-as főúton! – A közútkezelő térképe szerte a megyében jelez útjavításokat

A 8-as főúton, valamint Körmenden és Bükön is érdemes óvatosan autózni, szerte Vas megyében dolgoznak az utakon és az utak mentén. Átnéztük a közútkezelő aktuális figyelmeztetéseit.

Nem csak Szombathelyen, a Zanati úton érdemes türelmesen autózni, hiszen szerte a megyében jelez úton és azok mentén végzett munkákat a közútkezelő térképe.

Egy-egy napra szól a korlátozás az útkarbantartási munkák miatt, tegnap például kátyúztak a 7456-os úton Orfalu körül, valamint árokrendezést végeztek a 7454-esen Alsószölnöknél – ma is érdemes az érintett szakaszokon óvatosan haladni.

Út menti kaszálás is ad munkát a közutasoknak, tegnap Szombathelytől délre, a 86-os mentén, valamint Sitkétől Mersevátig, Sárvártól Csöngéig, Hegyfalutól Répcelakon át a megyehatárig, Boba körül Jánosházáig, Vasváron Kismákfa és Nagymákfa területén, az Őrségben Felsőmarác és Ispánk körül dolgoztak – ahol nem értek a gaz végére, ott folytatják a munkát.

„Tartósabb” korlátozás a leendő M8-as út építése miatt van érvényben: ahogy hetek óta, úgy továbbra is keresztezhetik vagy használhatják a munkagépek a 8-as főutat Jakabházánál, Vasszentmihálynál, Gasztonynál, Rönöknél – látszik a figyelmeztetések között.

Körmendnél is dolgoznak majd: a 110 kilométer per órás sebességgel járható szakasz körmendi végén már 40 kilométer per órás sebességkorlátozás érvényes, és szűkül a Körmendre tartó sáv. A közútkezelő kiemelt információi között szerepel, hogy a 86-os főúton Körmend és Egyházasrádóc között több szakaszon a burkolat repedéseit öntik ki, munkanapokon 8 órától 20 óráig mindkét irányban útszűkület mellett dolgoznak.

A 8-ason, a kemestaródfai elágazás előtt novemberig jelez munkavégzést a közút, a kemestaródfai bekötőúton, a 7452-es úton pedig még a napokban kell korlátozásra számítani.

A főút másik vasi végén, Dukánál tegnapra terveztek aszfaltozást, de ma is érdemes a szokottnál óvatosabban és körültekintőbben arra autózni.

Körmenden, a Dr. Remetei Filep utcában és a Berki utcában is mutat munkát a közútkezelő, vagyis a 8722-es és a 8707-es úton.

Vas megye északi felében Büköt emeli ki a térkép: már hetek óta dolgoztak a városban a 8614-es úton, vagyis a Petőfi utcában, a burkolatsüllyesztés hamarosan a végére ér. A közútkezelő térképe már csak holnapig jelez mindkét irányban korlátozást a büki munkálatok miatt.