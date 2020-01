Tűz volt, most fűteni sem tud a szombathelyi család

Egy családnak bútorokra és használati tárgyakra, a hajléktalanellátásnak pedig hétköznapi holmikra van leginkább szüksége.

Nem mindenkinek kezdődött jól az új év, például annak a családnak sem, akiknek a héten szinte mindenük odalett. Még kedden gyulladt ki Nyárfa utcai társasházuk tetőterében a szobájuk.

Az összes bútor használhatatlanná vált

A tűzben több berendezési tárgy is megsemmisült, de a tűzoltók gyorsaságának köszönhetően a lángok nem terjedtek át az épület tetőszerkezetére, és nem is sérült meg senki, viszont a lakóház lakhatatlanná vált. Az érintett család nagyon nehéz helyzetbe került, és miután egyikük közfoglalkoztatottként dolgozik a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó (FÉHE) Nonprofit Kft-nél, az érintett szervezett Facebook-oldalán gyűjtésbe kezdett. Mint írják, a házban az összes bútor használhatatlanná vált, ezért szekrényre, ágyra, szőnyegre, takaróra, függönyre és még egy kályhára is szükségük van, sajnos ugyanis a házban csak víz van, gáz és villany nincs, vagyis fűteni nem tudnak. Németh Klára, a FÉHE ügyvezetője elmondta, amióta közzétették a felhívásukat, már érkeztek is felajánlások, de annyi azért még nem, hogy újra be tudják rendezni a házat, ezért továbbra is várják a felajánlásokat.

A hajléktalanellátás is szükséget szenved

Természetesen megkerestük a nehéz helyzetbe került családot is, ám nem kívántak nyilatkozni, az ügyvezetőtől viszont megtudtuk, hogy az esettől teljesen függetlenül a hajléktalanellátás is szükséget szenved néhány dologban, az ellátottaknak azonban leginkább olyan hétköznapi holmikra volna szükségük, mint a pamut melegítő, pamut póló, törölköző, ágynemű, zokni, alsónemű, sportcipő, bőrcipő. Ezek a ruhadarabok fogynak ugyanis a leginkább. A méret nem számít, valakinek biztosan jó lesz, hiszen a szálló teljes létszámmal üzemel jelenleg is. Németh Adrienn és Horváth-Macoun Andrea szociális munkások elmesélték, a lakosságtól egész évben folyamatosan érkeznek ruhaadományok, van, hogy naponta többször is, ezeket először átválogatják, kimossák, majd az igények szerint kiosztják a rászorulók között. Ingből, pulóverből, kabátból láthatóan van bőven, azonban az említett alsó ruházatból és ágyneműből soha sem elég. Leginkább a férfiruháknak örülnek, hiszen a szálló tagjai elsősorban közülük kerülnek ki, de a női darabokat is szívesen veszik. A ruhaadományokon kívül ételt is kapnak, jellemzően boltoktól. Most éppen egy nagy adag gyümölcs érkezett, főleg avokádó és pomeló. Azok, akik szeretnének segíteni, akár a családnak, akár azoknak, akiknek nincs hova menniük, a Zanati úti szállónál érdeklődjenek.