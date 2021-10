Vasi tartalékos katonák tűzharc árán menekítették ki a polgármestert – fotók, videó

A Vas megyei MH 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj is részt vett az országos jelentősègű Moon Star 2021 kiképzési foglalkozáson a Bakonyban, sőt teljesítményei alapján beválasztották a bemutató legattraktívabb, leglátványosabb mozzanatainak végrehajtásába.

Az október 2-től 8-ig tartott Moon Star programot a székesfehérvári székhelyű, nyugat-magyarországi egységeket tömörítő MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred szervezte, összevontan a kelet-magyarországi 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredhez tartozó alakulatokkal, így a képzés országosan érintette a területvédelmi tartalékosi rendszert. Mind a 19 megyéből és a fővárosból érkeztek katonák, a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalèkos állományokból egyaránt.

A helyszínt a Bakony Harckiképző Központ Újdörögd Bázis és annak kiképzési objektumai adták. A dombokra kihelyezett foglalkozások ismeretanyagát végül egy napra sűrítették, ahol a vasiak jelentős szerepet kaptak. Az erős fizikai igénybevétellel járó, megelőző napok teljesítményei alapján a kiképzők a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei első századot választották az előre beállított harcászati helyzet kivitelezésére a bemutatóra. A forgatókönyv szerint megerősítő katonai erők érkeztek a rendőrség kérésére, mert nem tudták kezelni a lázadók miatt kialakult szituációt.

A települést lezárták, ellenőrző-áteresztő és rejtett megfigyelő pontokat telepítettek, járőrőztek, hogy a belső lázadók ne jussanak ki, és a környékbeli ellenerők ne tudjanak beszivárogni. A tüntető tömeg egyre feszültebb volt, és a polgármester vesztét akarták, ezért a katonák megszervezték a kimenekítését. A külső lázadó erők fegyverrel betörtek, lövöldözni kezdtek, belelőttek a tömegbe, amely ijedten szètoszlott. Tűzharc alakult ki, el kellett hárítani a támadást, evakuálni a sérülteket, és biztosítani a polgármester távozását, helikopterrel jöttek érte.

Az akcióban nem csak a komplex megoldásokra kellett odafigyelni, plusz nehézséget okozott az esős, szeles, hideg idő, a sár. A katonák bebizonyították, hogy ezzel a terheléssel, az időjárástól függetlenül is képesek végrehajtani a feladataikat.

Dr. Horváth Zoltán alezredes, a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred ezredparancsnok-helyettese elmondta, hogy fokozott veszèlyhelyzetben a rendőrség a megyei védelmi bizottságokon keresztül kéri a Magyar Honvédség segítségét, amelynek elöljárói aktivizálják a területvédelmi ezredeket, hogy a lakosság érdekében vegyenek részt a biztonság kialakításāban. Hozzátette:

– A Vas megyei tartalèkos katonákra mindig lehet számítani, ezt a Covid időszak is megmutatta. A Győr-Moson-Sopron megyei határszakaszon, illetve a budapesti és szombathelyi kórházi szolgálatokból is maximálisan kivettèk a részüket. Jól teljesítenek a kiképzéseken, részt vettek a bakonyi táborépítésben is. Csak pozitívan tudok nyilatkozni a 83-as területvédelmi zászlóaljról – fogalmazott az alezredes.

A bakonyi táborról elmondta még, hogy a tartalèkos katonák önként vállalták, hogy részt vesznek a Moon Star foglalkozásain, amelyeket mentorok vezettek. Az általános harcászat, lőkikèpzés, a területvédelem mellett műszaki kikèpzés és egészsègügyi ismeretek is voltak.

– Az a célunk, hogy növeljük a tartalèkosok kiképzettsègi szintjét – hangsúlyozta. – Új, hogy vállalkoztunk a tartalèkos alegységek rajparancsnoki, szakaszparancsnoki állományának felkészítésére is. Eddig ilyen nem volt. Ezzel az egyhetes felkészítéssel megkezdtük az ő kiképzésüket, mentoroknak nevezzük azokat is, akik segítik a munkájukat, ezzel együtt megkezdtük a kis alegységek – rajok, szakaszok – felkészítését is, hogy kötelékekben tudjanak tevékenykedni.