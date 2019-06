Tűzoltás és mentés is feladat a kétnapos TFA-versenyen

Pénteken kezdődött és ma délután zárul a TFA Hungary, az ország legerősebb tűzoltója verseny Bükfürdőn. Nemzetközi és összetett a verseny, a bírák szigorúak, de igazságosak, a feladatok pedig tűzoltót próbálóak.

– Erő, állóképesség, kitartás, mentális koncentráltság. Ezekre van szükség, és ez sugárzik belőletek – fogalmazott a TFA Hungary verseny ünnepélyes megnyitóján dr. Bognár Balázs, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Kiemelte, hogy nemcsak tűzoltószakmai, hanem sportdiplomáciai szempontból is fontos a verseny, hiszen szerte Vas megyéből, az országból és szerte Európából érkeztek tűzoltók. Huszonöt szponzor támogatja a versenyt, a résztvevők szórakozását is, a gyógyfürdőt külön hangsúlyozta az igazgató.

A fürdőnek köszönetet mondott dr. Németh Sándor, Bük polgármestere is a helyszín biztosításáért, a katasztrófavédelem vezetőinek pedig azért, hogy ismét Bükfürdőt választották. Sportszerű, balesetmentes és sikeres versenyzést kívántak a megnyitó szónokai a tűzoltóknak.

Aztán meg is kezdődött a verseny: párosával álltak rajthoz, természetesen teljes menetfelszerelésben a tűzoltók. Az úgynevezett Firefighter Combat Challenge feladatsort kellett teljesíteni az első napon. Az összefüggő feladatsort azzal kezdték, hogy egy tömlőt vittek a hatalmas állványzatra, ott egy másik tömlőt húztak fel, majd lefutás után fémgerendát löktek arrébb egy négykilós kalapáccsal.

Oltottak is, ahhoz viszont még előbb futni kellett egy több mint 40 méteres szlalompályán. A végére maradt az „embermentés”: a férfi versenyzők 80, a nők 40 kilo­grammos babát húztak a célig. A bemelegítés és az időjárás miatt is az járt a legjobban, akinek kedvezett a szerencse a sorsolásnál, és az elsők között indulhatott a 161 versenyzőből.

Aki még várt a sorára, meg persze a kísérők, családtagok is szurkoltak folyamatosan az éppen versengő párosoknak. A műsorvezető Szép Bence szerint a versenybírók olyanok, mint Mátyás király, vagyis szigorúak, de igazságosak.

A szabályos feladat-végrehajtásra és a futott időre is pontosan figyeltek, az idei megméretés három fő bírája dr. Kanyó Ferenc, Pajor László és Göncz Szabolcs. Segítők is akadtak, szükség is volt a munkájukra, a versenyzők között néhány perc alatt helyreállították a pályát.

Ma is folytatódik a versengés a fürdő előtt kialakított pályán, ma a hagyományos TFA-versenyszámok vannak soron. Például két tömlőt kell tűzcsapra csatlakoztatni, aztán 70 méterre elhúzni. Utána két tömlőt kell összetekerni úgy, hogy beférjenek az odakészített dobozba.

Onnan tíz méter a cél, azt futva kell megtenniük a versenyzőknek, és szükség van ma is a kalapácsra: az ötkilós eszközzel 50-50 ütést kell mérni egy doboz tetejére és aljára. Onnan ismét futás, majd egy 15 kilós súly cipelése alagúton, bóját kerülve.

Az embert formázó 80 kilós bábu előkerül ma is: a kiindulási helyig kell visszatérni az „emberrel”, és még akadályfal is vár a versenyzőkre. Hogy ki a legerősebb, az ma délután kiderül.