Tűzről rajzban – Szombathelyi az országos első helyezett

Számos megyei, országos és nemzetközi elismerést zsebelnek be ebben a tanévben is a Váci iskola ifjú képzőművészei. Egy szlovéniai és egy „tüzes” sikerről számolt be Vörös Lívia tanárnő.

A mindennapi élet – ennyi megkötés szerepelt csak a szlovéniai rajzpályázat felhívásában, ez pedig külön öröm volt a tanárnőnek, hiszen gyakorlatilag megkötés nélkül válogathatott diákjai munkáiból. Öt rajzot küldött a nemzetközi felhívásra Vörös Lívia, három tanítványa munkája a legjobbak közé került – azok között az egyik lett a kiírás győztese. Szigeti Lilla az előző tanévben a közlekedés, a közlekedésbiztonság témájában készítette el a gyalogátkelőt ábrázoló munkát – idézte fel a ma már a művészeti szakközépiskolában tanuló Lilla. Nem volt kérdés számára a pályaválasztás, gyerekkori terveit, elképzeléseit pedig folyamatosan igazolták pályázati sikerek, amíg Vörös Lívia tanítványa volt. A tanárnő pedig mostani tanítványaira is büszke lehet: három oldalra fért csak el a sikereik felsorolása. Az egyik, hogy pénteken tűzoltóautó viszi őket Budapestre. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma tizenharmadik alkalommal írta ki a Ne égess! rajzpályázatot, pénteken lesz az ünnepélyes eredményhirdetés, de már tudható, hogy a Váci Mihály Általános Iskola diákja, Grűnfeld Ádám nyerte korosztályában az országos versenyt. Idén 150 éve, hogy megalakult az első tűzoltóság Budapesten, ennek apropóján azt kellett ábrázolni, a diákok elképzelése szerint milyen lehetett a régmúlt tűzoltása, illetve miként változhat az majd a jövőben. Ádám múltidéző alkotásánál nem találtak szebbet, kifejezőbbet az ítészek – pénteken veszi át a munkáért járó elismerést.