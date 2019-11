Tűzvédelmi okok miatt a lépcsőházban nincs helye a virágoknak

Sem a folyosót lezáró rácsok, sem a lépcsőházban elhelyezett bútorok, növények nemkívánatosak a társasházakban. Január 22-étől módosul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

Évek óta országszerte megtartják a Társasházak napja című rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy a követendő tűzvédelmi szabályokról és a tűzmegelőzés fontosságáról tájékoztassák a társasházakban élőket. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai szerda délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a témában, aminek különös aktualitást adott, hogy kedden a Rohonci úton az esti órákban egy tízemeletes épület alagsorában elhelyezett fémtároló gyulladt ki. Ugyan senki nem sérült meg, viszont az épület füsttel telítődött. A tűz minden bizonnyal emberi mulasztás miatt keletkezett.

Feltehetően az történt, hogy valaki egy égő cigarettacsikket dobott a szemétledobóba, ami természetesen tilos.

Roboz József alezredes, a katasztrófavédelmi hatósági osztály szolgálatvezetője hangsúlyozta: a mostani tájékoztató aktualitását az említett tűzeset mellett az is adja, hogy nyáron jelent meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása, amely 2020. január 22-én lép hatályba. A társasházakban fellelhető összes tűzvédelmi esz­köznek működőképesnek kell lennie, azokat folyamatosan karban kell tartani. A száraz felszálló vezetékek esetében fél évről egy évre módosult a felülvizsgálati időszak, viszont öt­évente teljes nyomáspróbán kell átesnie a rendszernek. A módosítás érinti a szellőző-­elszívó rendszerek karbantartását is, ami korábban három év volt, január 22-étől négy év lesz.

Roboz József hangsúlyozta: ezeket az elszívórendszereket a gyártó által előírt időközönként kell ellenőrizni, ami jellemzően szigorúbb, mint a jog­szabályi előírás. Korábban a jog­szabály úgy rendelkezett, hogy pincében és tetőtérben tűz- és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni, a jövőben az alagsor is tiltólistán lesz, társasházakban pedig legfeljebb 11,5 kilós PB-palack használható, de ahol eddig is tilos volt, ott ezután is az lesz. A folyosókat lezáró rácsok, ajtók csak akkor szabályosak, ha vészhelyzetben garantáltan ki lehet nyitni. Korábban nagy divat volt, hogy az ilyen ajtókhoz minden lakó kulcsot kapott, de a tapasztalat azt mutatta, a lakók vész esetén ezeket nem vitték magukkal, vagy ha igen, stressz­helyzetben, füstben nem tudták használni. Jó tudni azt is, hogy még akkor sem lehet virágokat, bútorokat elhelyezni a lépcsőházban, ha azok a fal mellett vannak, és nincsenek útban. Stresszhelyzetben, korlátozott látási viszonyok között, légzőkészülékben ezek bizony akadályokat jelentenek a tűzoltóknak. Szerencsére a prevenciós tájékoztatóknak és az ellenőrzéseknek köszönhetően ez egyre ritkább jelenség. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a tűzoltósági felvonulási területet minden esetben hagyják szabadon, oda ne parkoljanak. Jó hír azoknak, akiknek kérdésük van még a témában, hogy a Vas Megyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság mindhárom kirendeltsége három napon át nyílt napot tart, és 10–16 óráig a tűzvédelmi előírásokról adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.