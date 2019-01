Tyúktúrával és kutyakísérettel mozogták le a karácsonyi pluszkilókat

Fiatalok, fiatalos idősebbek és kutyakíséret is volt az idei, már hagyományos tyúktúrán, amely ezúttal is elsősorban a hölgyeknek szólt, hogy kényelmes tempóban, a jó levegőn mozogják le a karácsonyi pluszkilókat.

Az időjárás kedvezett a túrázóknak: az Óháztól Burgenland közepéig elláthattak. – Annak idején a fiúknak volt túrája a Kalapos-kőhöz, de oda nők nem mehettek. A lányok fel voltak háborodva, hogy nekünk miért nincs túránk év végén. Akkor döntöttünk úgy, hogy legyen egy tyúktúra – idézte fel a túravezető, Németh Lászlóné. – Ez nagyon régóta van, nem is tudom, mikor kezdtük, de lehet, hogy már harminc éve is – mesélte. A kitűzött távot nem időre teljesítették idén sem, kényelmes sétát jelent a süteményégető könnyű túra, megnézték a látnivalókat útközben.

És miközben Németh Lászlóné mesélt, gyűltek sorban a túrázni indulók: a „tyúkok” mellé már férfiak is csatlakozhattak és csatlakoztak is szép számmal. Gyerekek, fiatalok, idősebbek, többen kutyával érkeztek. Szombathelyről is jöttek, sok ismerős arcot látott a gyülekezők között a túravezető, de azt mondta, sokan voltak újak is. Vannak, akik előtte telefonon érdeklődtek, és olyanok is, akik olvastak a túráról és a gyülekezőre csatlakoztak előzetes jelzés nélkül. – Csak először új mindenki, pár lépés után már ismerősként megyünk tovább – fűzte hozzá Németh Lászlóné.

A temetőn mentek keresztül először: vannak csoporttársak, akik már nem lehetnek velük, Németh László kezdte felújítani Kőszegen a túrázást, az ő sírjánál szoktak emlékezni. Aztán a Szabó-hegy felé vezetett az út, még ott vártak csatlakozókat. A Kincs-pihenőn át az Óház-kilátó volt az egyik úti cél: a tiszta időben, mint amilyen szombaton is volt, innen egészen Burgenland közepéig ellátni. Egy új állomást is beiktattak az idén: visszafelé az újonnan elkészült kilátóhoz is ellátogattak a trianoni keresztnél.

