Úgy számolnak, a nyáron sok magyar turista érkezik Sárvárra

A helyi turisztikai szervezet kérdőíves felmérése szerint szinte kizárólag belföldi nyaralást terveznek a magyar családok, ha elmúlik a veszélyhelyzet.

Sárváron arra készülnek, hogy az idei nyár a korábbiaknál is erősebb belföldi forgalmat hozhat. Amint lecseng a koronavírus-járvány, a többség azonnal elkezd utazást foglalni. Azok pedig, akik így gondolkodnak, szinte kivétel nélkül a belföldi nyaralást választják – mondta el Haller Ferenc, a sárvári TDM szervezet ügyvezetője a beérkezett 577 válasz összesítését követően. A többség még a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére sem mondott le az utazási terveiről.

A jövőben a turisztikai szolgáltatóknak érdemes lesz megfontolni, hogy milyen eseményeket szerveznek, ugyanis a szállóvendégek többsége családiasabb jellegű programokat választana. A szállásadóknak arra is fel kell készülniük, hogy az utazást tervezők majdnem kilencven százaléka a koronavírus-járvány után is elvárja, hogy a szálláson rendelkezésre álljon kézfertőtlenítő, illetve még a korábbinál is alaposabb takarítást igényelnek majd.