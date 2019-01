Új a szabályzat: négy órán át érvényes a menetjegy

Módosult a vasúti személyszállítás üzletszabályzata, olvasónk a saját kárán tanulta meg az új szabályt: a száz kilométer alatti utazásra szóló menetjegyek érvénytartama már csak négy óra. A budapesti elővárosi közlekedésben éltek vissza a jegyvisszaváltással, ezért a módosítás.

Jegyet váltott az utas: Bükről Szombathelyre és vissza. Elutazott a megyeszékhelyre, aztán haza is, de lekéste a „tervezett” járatot, egy későbbire szállt fel. Teljes nyugalomban, hiszen előre megvette a jegyét. Aztán jött az ellenőr – és büntetett. Plusz meg kellett vásárolnia az utasnak (ismét) a menetjegyet. Hogyan lehetséges ez?

A magyarázat egyszerű: megváltozott a vasúttársaságok személyszállítási üzletszabályzata. Olvasónk ezt a saját kárán tanulta meg. Persze gyanút foghatott volna, amikor a jegyvásárlásnál megkérdezte a pénztáros, hogy mikor lesz a visszaút, de nem fogott, hiszen a jegypénztáros nem magyarázkodott, miért kérdezte. Az ellen­őr már bővebb tájékoztatást adott az utasnak, miután kiszabta a büntetést és megvetette ismételten a jegyet: négy óra a jegyek érvénytartama. Panaszosunk ekkor a tájékoztatást kérte számon, vagy legalábbis hiányolta. Ugyanis sem az állomáson, sem online nem találta nyomát a módosításnak, amely, mint kiderült, már a december 9-ei menetrendváltozással életbe lépett.

Természetesen a szabály nem ismerete nem mentesít annak betartása alól – azonban úgy korrekt, ha nem a büntetéssel derül ki a bevezetett változtatás. – A megváltozott üzletszabályzatot utasaink megtalálhatják az állomásokon és megállóhelyeken kihelyezett plakátokon, illetve a www.gysev.hu weboldalon, emellett bővebb tájékoztatást találnak a www.mavcsoport.hu honlapon is – ezt a választ kaptuk Rázó Lászlótól, a GYSEV Zrt. sajtószóvivőjétől. Ahogy olvasónk, úgy mi sem találtuk a vasúttársaságok portáljain a módosítás hírét. Mint kiderült, nem az ugyancsak december 9-én életbe lépett új menetrendnél keresendő az információ, hanem a „belföldi utazások” között. Ott írnak részletesen az új szabályról.

Eszerint a MÁV-START Zrt. kezdeményezésére megváltozott a vasúti személyszállítási üzletszabályzat több pontja. Az egyik legfontosabb változtatás az volt, hogy a száz kilométer alatti utazásra szóló menetjegyek érvénytartama négy órára módosult. „Ez azt jelenti, hogy a vásárlástól számított négy órán belül meg kell kezdeni az utazást, ami befejezhető akkor is, ha lejár az érvénytartam, de az utas a cél­állomást közvetlenül elérő vonaton utazik” – írja a magyarázat.

Az is kiderül a szabálymódosítás indoklásából, hogy nem „tömeges vasi bliccelők” miatt volt szükség a változtatásra, hanem azért, mert elsősorban a budapesti elővárosi vonalakon éltek vissza a nem kezelt jegyek visszatérítésének lehetőségével, ezt elégelte meg a MÁV, és ezért lett a négyórás érvényesség. Ami pedig érvényes a Vas megye nagy részén szolgáltató vasúttársaság, a GYSEV járataira is. Még akkor is, ha nem találunk erről tájékoztató plakátot.