Új belépő az oltóhelyek sorában – a reggelt a MÁV-Rendelőnél kezdtük

Újabb helyszínen, a MÁV-Rendelőintézetben is működnek mától oltóhelyek a megyeszékhelyen. Reggel első és második körös oltásra érkezőkkel találkoztunk.

Két oltóhelyet jelöltek ki múlt héten a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központjában (MÁV-rendelő). Ezzel újabb helyszínen indult meg az oltás Szombathelyen. Dr. Kovács Lajostól, a rendelőintézet vezetőjétől megtudtuk, szerdára főleg olyanokat hívtak be, akik az első adag vakcinát már megkapták, máskülönben a regisztráció és a rizikócsoportoknak megfelelő oltási sorrend szerint jelölik ki és értesítik az állampolgárokat. Kovács Lajos közölte azt is: a rendelőintézetben nem áll le a betegellátás, csak korlátozzák a betegforgalmat és a szakrendeléseket. A páciensek továbbra is a főbejáraton keresztül jutnak be. Hátul, az udvar felőli bejáratnál várják az oltásra érkezőket és szükség esetén kísérőjüket. A védőoltást a 2. emeleten reggel 8-tól 18 óráig az intézmény orvosai adják be.

A helyszínen sátor áll, rendőrök és katonák segítik a szervezők munkáját. Hogy gördülékeny legyen a védőoltások beadása, azt kérik, hogy a kapott időpontot mindenki tartsa, ne érkezzen később, de sokkal előbb se az oltásra, optimálisan csak 5-10 perccel korábban. A rendelőnél parkolót alakítottak az oltásra érkezőknek. Szerdán egyébként 1440 idős ember kapja meg a megyében a második körös oltást a Pfizer oltóanyagával.