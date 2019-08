Új címert, új zászlót avattak Alsóújlakon

Ünnepi szentmisével kezdődött az alsóújlaki falunap, ahol többszörös avatót tartottak: új címer, új zászló jelzi már a települést és ebből az alkalomból avatták fel a szabadtéri színpadot meg a sportöltözőt is.

A címer elkészítését levéltári kutatás előzte meg, Szigeti Tibor szinte minden levéltári adatot összegyűjtött községünkről – mutatta be Németh Tibor polgármester az új jelképet a szombaton tartott falunapon. Négy éve végeztettek címertani felülvizsgálatot, akkor egyszerűsítést javasoltak a szakemberek.

Az ezt követő kutatások alkalmával nem találtak új, kimondottan alsóújlaki szimbólumot az előző címerhez képest – vagyis az új nem is teljesen új, hanem az 1993-ban alapított jelképet egyszerűsítették, mintegy tisztázták. A Szent Péter Pál-kápolna és a hármas halmon elhelyezkedő szőlőtőke maradt, azok vannak az új jelképen.

– Természetesen a régi címert és zászlót tisztelettel őrizzük, láthatók lesznek a továbbiakban is a polgármesteri hivatalban – mondta a polgármester. Németh Ferenc tervezte a jelképet. Alsóújlak zászlója már nem csak fehér, hanem a kék szín is megjelenik – mutatta be ezt is Németh Tibor.

– Hiszek a szimbólumok erejében. A földben gyökerező, ég felé nyúló kereszt erejében, az örökkévalóságot jelképező karikagyűrű erejében. És a címer is ilyen ősi szimbólum – méltatta a heraldikai újítást V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. A színek jelentőségéről is beszélt: az ezüst a tökéletességet, a zöld a szeretetet, a szépséget és a szabadságot, meg a reményt szimbolizálja, míg a kék az állhatatosságot és a bizalmat – ezek mind láthatók Alsóújlak új címerében.

A köszöntők az új színpadon hangzottak el: a szabadtéri létesítményt 2,7 millió forint vidékfejlesztési támogatással és mintegy 300 ezer forint önerővel építették. – Jó lehetőség lesz a falu számára, hogy több szabadtéri program legyen, könnyebb lesz a rendezvényeket szervezni – mondta a polgármester. Méltatta a színpadépítést V. Németh Zsolt is, a közösség erejét hangsúlyozta.

Az ünneplők aztán az új sportöltözőhöz vonultak, azt tavaly óta használják a helyi sportolók, az ünnepre idő­zítették az avatót. Több mint 15 millió forintból alakították át, a fele önkormányzati forrás és segítettek az építésben a helyi sportolók is. Németh Tibor emlékeztetett: a 2019/2020-as idényben már megyei má­sodosztályú labdarúgócsapat használja az öltözőt, és ami ennél is fontosabb, után­pótlás-nevelés is zajlik. Hozzá­tette: az öltöző fenntartását az önkor­mányzat finanszírozza.

Az idei volt a 24. alsóújlaki falunap – amit pedig a település történetének első szabadtéri szentmiséjével ünnepeltek.