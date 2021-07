Új Covid-szabályok léptek életbe csütörtöktől Ausztriában

Július 22-től, csütörtöktől Ausztria-szerte – az élelmiszerboltok kivételével – nem kötelező a maszkviselés a kereskedelmi egységekben. Mivel mind a kancellár, mind az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tartományok ennél szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak – Bécs hozott.

Az Ausztriában július 22-étől életbe lépő országos enyhítésekkel ellentétben Bécsben továbbra is érvényben marad a maszkviselési kötelezettség – jelentette be Michael Ludwig, a főváros polgármestere. Csütörtöktől Ausztria-szerte – az élelmiszerboltok kivételével – nem lesz kötelező a maszkviselés a kereskedelmi egységekben. Mivel mind a kancellár, mind az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tartományok ennél szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak, ha a járványügyi helyzet úgy kívánja, Bécs polgármestere élt a lehetőséggel, bejelentve: a fővárosban nem enyhítenek a jelenleg érvényben lévő maszkviselési szabályokon – tájékoztat a magyarok.orf.at.

Ennek értelmében az üzletekben – és nemcsak az élelmiszerboltokban, hanem például a cipő- és ruházati boltokban, elektronikai és barkácsüzletekben – továbbra is kötelező érvényű lesz a maszkviselés Bécsben. Ezen túlmenően a polgármester a kulturális és sportlétesítményekre is kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget, amennyiben a rendezvény zárt térben történik. Ludwig a delta variáns rohamos terjedésével indokolta a döntést. Hangsúlyozta, a meglévő járványvédelmi intézkedések életben tartásával a fővárosi lakosság védelmében jár el, és a rá háruló felelősség tudatában igyekszik megelőzni a járványügyi mutatók további emelkedését, és ezáltal a kórházak túlterheltségét.

Ludwig hozzátette, mind az eddigi ingyenes – a gyógyszertárakban és az úgynevezett tesztutcákban történő – tesztelési lehetőség, mind az oltási kampány különböző oltási akciók általi kiszélesítése folytatódik, és továbbra is a fővárosiak rendelkezésére áll.

Ausztriában eddig 5 099 000 ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 4 085 306-an. Az elmúlt 24 órában 316 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést. A kórházban ápoltak száma jelenleg 124, az intenzív kezelésre szorulók 39-en vannak.

Az Osztrák Gyógyszerész Kamara elnöknője, Ulrike Mursch-Edlmayr július 21-én bejelentette, hogy a gyógyszertárakban is ausztriaszerte elérhetők lesznek nemsokára az ingyenes PCR-tesztek – egyeztettek az egészségügyi minisztériummal és a szociálbiztosítókkal is. A lehetőség mindazon gyógyszertárakban érvényes, ahol már eddig is készültek ingyenes antigén-tesztek.

Aki pedig úgy gondolja, hogy a permanens tesztelés helyett mégis inkább beoltatná magát, az ezt augusztustól a bécsi Szent István dóm Barbara kápolnájának lezárt részlegében is megteheti.