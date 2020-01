Új digitális szótár – Mobilapplikációval is fordíthatunk szlovénre

Az ELTE és az Akadémiai Kiadó együttműködésével elkészült Magyar–szlovén digitális nagyszótárt nagy érdeklődés mellett mutatták be pénteken délután a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusán.

A tavaly szeptemberben elkészült digitális szótárt Budapest és Ljubljana után a Szlovén Rába-vidéken is megismertetik az érdeklődőkkel, hiszen itt él a magyarországi szlovénség jelentős része – mondta el köszöntőjében Metka ­Lajnšček főkonzul, hozzátéve, hogy a ljubljanai egyetemen már dolgoznak a szótár szlovén–magyar megfelelőjén is. A mintegy 74 ezer szócikket és 200 ezer célnyelvi megfelelőt tartalmazó digitális szótár megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Az előzményekről prof. dr. Lukács István projektfelelős beszélt, majd dr. Lukácsné Bajzek Mária főszerkesztő adott bepillantást a szótár összeállításának négy évig tartó munkálataiba. A kiadó által rendelkezésre bocsátott szócikkek közé felvették a kétnyelvű települések és régiók nevét, a Mura- és Rába-vidék népi kultúrájára jellemző kifejezéseket is. A szólásokkal, példamondatokkal is gazdagon szemléltetett szójegyzéket – hangsúlyozta – mindenekelőtt a határ mentén élő, az anyanyelvükön boldogulni akaró gyerekeknek és fiataloknak szánták. Soós Brigitta szerkesztő a hozzáférés lehetőségeiről szólt. A digitális szótár az interneten www.szotar.net weboldalon, ingyenes regisztráció után érhető el. Az applikáció okostelefonon is letölthető. A szótárt 2019 szeptemberétől január 13-áig több mint 32 ezerszer tekintették meg, a weboldalnak naponta átlagosan 284 látogatója volt.

Érdekességképpen, jelezve a történelmi különbséget: csak körülírással lehetett lefordítani a dzsentri, a labanc, az angolkisasszonyok vagy az előember szót, és sok utánajárást igényelt a fészekhagyó, illetve a remekmű szavak szlovén nyelvre ültetése is.