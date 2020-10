Új elemmel bővül a lakásprogram, a felújítási kiadások felét az állam állja

Felpörgetheti a lakáspiacot, hogy az állam januártól állja a lakásfelújítások felét. Szombathelyen 50 ezer forintos különbség van egy felújított és egy felújítandó lakás átlagos négyzetméterára között.

Újabb elemmel bővül januártól az állami lakásprogram, a lakásfelújítási kiadások felét, maximum 3 millió forintot kaphatnak az államtól a legalább egy gyereket nevelők. A program a használt lakások piacán is élénkülést hozhat, emellett a lakásállomány állapotának javulásához is hozzájárulhat, valamint a személyi kölcsönök piacát is felpörgetheti – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Lényeges kérdés, hogy pontosan milyenek lesznek a program konkrét szabályai, például hogy milyen felújítási munkákat lehet az államilag támogatott összegből finanszírozni. Mindenesetre az eddigi gyakorlat alapján valószínűsíthető, hogy a számlák alapján az állam utólag fizet majd az érintetteknek.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője szerint többféle élethelyzetre jelenthet megoldást a lakásfelújítási program. Vannak, akik eddig azért halogatták az esetleges költözést, mert csak az olcsóbb, felújítandó lakásokra volt elegendő pénzük. Ezeknek a gyermeket nevelő családoknak a januártól induló program jó lehetőséget nyújt a költözésre, mert a megvásárolt lakást maximum 3 millió forintos állami támogatással a saját igényeik szerint korszerűsíthetik. Mások azért nem kezdtek bele egy komolyabb, az energetikai rendszert is érintő felújításba, mert csak a szükséges összeg egy része állt rendelkezésre, most kaphatnak egy lehetőséget, hogy a meglévő ingatlanukat korszerűsítsék. Azok, akik megfelelnek a feltételeknek és hitelképesek, de a teljes felújítás költségét nem tudják előre finanszírozni, a hiányzó részt személyi kölcsönből is előteremthetik, hiszen a támogatás miatt még így is megérheti a beruházás. Az 1–3 millió forintos, 1–5 éves futamidejű személyi kölcsönök közül a legkedvezőbbek havi törlesztőrészlete 20–93 ezer forint között szóródik a futamidőtől és az összegtől függően. Vagyis a program, amennyiben a részletes szabályok megengedik, a személyi kölcsönök piacát is élénkítheti áttételesen. Persze mint minden hitelfelvételt, ezt is alaposan mérlegelni kell, még akkor is, ha a lakásfelújítás hosszabb távon értéknövelő tényező, vagyis megtérülő beruházás lehet.

A portál legfrissebb adatai szerint a legnagyobb különbség a felújított és a felújítandó lakások áraiban a fővárosi ingatlanok esetében van. A felújított budapesti lakások átlagos négyzetméterára 750 ezer forint, míg a felújítandónak, azaz közepes állapotúnak mondott lakásokért 634 ezer forintot kérnek a tulajdonosok, a különbség: 116 ezer forint négyzetméterenként. Ezzel szemben Tatabányán mindössze 24 ezer forint a különbség egy felújított és egy felújítandó lakás átlagos négyzetméterára között, míg Szombathelyen 50 ezer forint, ami egy 50 négyzetméteres lakás esetében 2,5 millió forintot jelent, mindenképpen megéri tehát a felújítás.

A felújításokra szükség is lenne, mert a lakások egy része vélhetően nincs túl jó állapotban. Bár erről nincs pontos adat, a szakértő szerint a lakások energetikai tanúsítványainak eredményei beszédesek. Egy-egy ilyen bizonyítvány jogszabályokban leírt kritériumok alapján mutatja be az adott ingatlan energiafogyasztását, ez alapján az állapotukra is következtetni lehet. A Miniszterelnökség építésügyi háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont statisztikái szerint a múlt évben több mint 150 ezer energiatanúsítvány született. Ezeknek a lakásoknak a 41 százaléka átlagosnál (FF) gyengébb besorolást kapott, vagyis az érintett lakások felénél indokolt lehet a felújítás.