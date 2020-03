Új fészektartót és -alapot helyeztek el hétfőn az egervölgyi paplak kéményén

A paplak kéményéről – az épület felújítása miatt – decemberben kellett eltávolítani a gólyafészket. A robusztus fészek és az ott költő gólya­pár látványa régóta hozzátartozott a faluképhez. Hétfőn délelőtt az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság új fészektartót és a költésre alkalmas fészek­alapot helyezett fel a kéményre. Jöhetnek a gólyák.

A nemzeti parki terepjáróból lassan előkerülnek a gólyafészek-építés kellékei. Góczán Éva területfelügyelő, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa alaposan felkészült. Villáskulcsok, vödrök, lapát, kötöződrót, védősisak, egy zsák szalma. A fészek-

alapot már előre elkészítette. Épp ráfért a Toyota platójára. Ez egy gallyas, leveles ágakból összeállított fészekkezdemény. Sok múlik rajta, hogy az érkező gólya elég vonzónak találja majd. A masszív, időjárásálló fészektartót már Lakics Attila veszi ki az autóból. Van neki súlya. A vasvári vállalkozó neki is áll, ma még van más munkája is. Az emelőkosaras járművet már kitámasztotta. A hosszú, hidraulikus szerkezet felemelkedik a tető fölé. Az ölnyi széles, kerek fészektartó szerkezet hamar a helyére kerül. A közepét drótháló tölti ki. Ezután jön az ágakból készített fészekalap. Dróttal a tartóhoz rögzíti. A közepére szalma kerül, majd a földborítás. Jöhetnek a gólyák. Első ránézésre hihetetlennek tűnik, hogy a jól bevált hatalmas fészek helyett a gólya beéri majd ezzel a kezdetleges fészekutánzattal. Márpedig működik a dolog. Évtizedek alatt kialakult a módszer. Úgy tűnik, a gólyáknak elsősorban a hely a fontos, ha nem tökéletes a fészek, azt majd ők kiigazítják. Az ereszcsatornák fölé védőháló kerül, hogy ne potyogjanak bele a fészekből ágak, ürülékdarabok. Alig több mint egy óra alatt elkészült a munka.

A kétszintes paplak kéményén lévő gólyafészek a Vas megyei költőhelyek közül az egyik legstabilabb. Tavaly három fióka repült ki innen, 2018-ban pedig négy. Az elmúlt közel 30 évben mindig volt itt sikeres költés. – Amikor kiderült, hogy az egyház felújítja az épületet és a munkálatok a tetőt és a kéményt is érintik, nem volt kérdéses, hogy ezt csak úgy szabad elvégezni, hogy a fokozottan védett fehér gólya költése továbbra is biztosítva legyen – meséli Góczán Éva. – A természetvédelmi hatóság így adta ki az engedélyt. A régi fészek eltávolítását az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei végezték el múlt év decemberében. A januári felújítási munkák során a kéménybe olyan rögzítő­bütyköket építettek be, melyekre könnyen felszerelhető a fészektartó. Nem egyedi esetről van szó. Vas megyében évente 4-5 gólyafészkes ügyük van. Szorosan együttműködnek az áramszolgáltatóval is, mert sokszor villanyoszlopokon vannak a fészkek. Gyakori az is, hogy a fészek túl magasra nő. Ilyenkor leszedik a régit és készítenek egy új, stabilabb fészekkezdeményt. Tavaly Kisunyomban kellett a nagyra nőtt fészek alatt megbillent tartót megjavítani. Ha valaki tetőt cserél, „fészkes” kéményt alakít át, engedélyt kell kérnie a természetvédelmi hatóságtól, a szükséges műveleteket a nemzeti park munkatársai elvégzik. Emlékezetes volt az alsóújlaki eset, ahol a lakók az óriásira nőtt gólyaépítmény miatt kérték a nemzeti park segítségét, de ragaszkodtak a fészekhez, amely már a nagyszüleik idején is ott volt.