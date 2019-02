Új helyszínen, de a régi lelkesedéssel – Győrváron lesz a böllérverseny

Idén már hatodik alkalommal rendezi meg a Millennium Polgári Egyesület a Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyt, ezúttal Szarvaskend helyett Győrváron. Február 16-ra huszonöt versenyző csapatot várnak.

– Szarvaskendet maximális köszönet illeti a rendezésért, de most már más településnek is lehetőséget akartunk adni – árulta el Marton Ferenc főszervező, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Arról nem beszélve, hogy a nagyszámú versenyző és érdeklődő kinőtte a helyszínt, Győrváron több lesz a hely.

Mintegy huszonöt csapat jelezte, hogy részt kíván venni a megmérettetésen. Jönnek Zalából és a határon túlról is: Hunyad megyéből, Hargitából, a Muravidékről, sőt, megfigyelőként, itt lesz a kínai testvérmegye küldöttsége is.

A gasztronómiai fesztiválon harminc sertést vágnak le. A csapatok a versenynap hajnalán maguk vágják le és bontják fel a disznót, míg öt cocát már szerdán leölnek Győrváron, és mindenféle disznótoros finomságot előre elkészítenek, hogy a fesztivál vendégei már akkor tudjanak kóstolni, amikor a csapatok még a feldolgozás korábbi fázisaival küzdenek. Kaczor Zsolt polgármester elmondta: Győrvár lassan fesztiválfaluvá növi ki magát, szívesen vállalták el a házigazda szerepét. A régi futballpályán szellősen, jól körbejárhatóan tudják elhelyezni a csapatok sátrait, és remélhetőleg gumicsizma sem kell majd, mert a pálya talaja kemény. A csapatok már lázasan készülődnek.

Oszkó jól összeszokott baráti társasága kemencét is visz, a hagyományos disznótoros ízek mellett több újdonságot is ígérnek. A NAV és a Vas megyei Rendőr Főkapitányság csapatában már összeírták, ki milyen eszközt hoz a sátor berendezéséhez, díszítéséhez. A káposztánál a hagyományos ízekhez ragaszkodnak, de a levesben meglepetést ígérnek. A pecöliek a helyi hagyományokhoz nyúlnak vissza, böllérük, akárcsak tavaly, ezúttal is a falu polgármestere lesz. A fesztiválon a részvétel és az ételek kóstolása ingyenes, viszont adományokat gyűjtenek Katona Olivér beteg kisfiú gyógykezelésére.