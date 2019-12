Új időpontban rendezik meg a Szentgotthárdi Retro Fesztivált

A koncertet január harmadikán és negyedikén tartják a Szentgotthárdi Színházban a korábban megváltott jegyek továbbra is érvényesek ezekre az időpont egyikére.

A Goldfinger Produkció az ország összes városában táncos-zenés fesztiválok szervezésével foglalkozik. December hetedikén is ők szervezték Budapesten Korda György 80 éves jubileumi koncertjét. A retro rendezvények a vérükben vannak, többek között olyan sztárokkal dolgoznak együtt, mint a Neoton Família, a TNT, a Kozmix, a Desperado, Zoltán Erika, valamint Korda György és Balázs Klári.

A jegyek továbbra is érvényesek!

Kordáék lesznek a 2020. január 3-án és 4-én megrendezésre kerülő koncertek fő attrakciói. Mindkét nap este 8 órakor kezdődnek a rendezvények a Szentgotthárdi Színházban. A technikai okok miatt új időpontban megrendezésre kerülő eseményre korábban megváltott jegyek továbbra is érvényesek. A résztvevőknek mindössze annyi plusz dolgot kell csinálniuk, hogy felhívják a PKK jegyirodát és kiválasztják, hogy melyik nap szeretnének bulizni egyet (PKK jegyiroda elérhetősége: 06/94/554-107).

Aki a Vas Népe Ügyfélszolgálatán vásárolta meg jegyeit és úgy dönt, hogy az időpontok számára nem megfelelőek, kérjük legyen kedvesek befáradni irodánkba, ahol visszaválthatják jegyeiket: 2019.12.17-től 2019.12.23 –ig.

Vásárolj jegyet még Te is!

Ha most azon gondolkozol, hogy mennyire kár, hogy nem vettél jegyet semmi baj, ugyanis új résztvevők is megválthatják belépőjüket. Ha most karácsonyi ajándék gyanánt azon agyalsz, hogy rokonodat vagy barátnődet, barátodat, esetleg a szüleidet megleped egy ilyen élménnyel, de azon aggódsz, hogy valószínűleg mások is megrohamozzák a jegypénztárakat, sincs semmi baj.

A szervezők felkészültek erre a lehetőségre is és teltház esetén ugyancsak január 3-án és 4-én délután négy órai kezdettel is tombolhattok a Mamma Maria-ra. A koncertek alatt ruhatár és büfé várja a résztvevőket, akiknek meglepetéssel is készülnek a szervezők. Goldfinger Dávid, a Goldfinger Produkció tulajdonosa elmondta, hogy a koncertek mindig hatalmas sikerrel zárulnak.

Kordáék plusz extrával készülnek!

A fellépők ugyanis szívüket-lelküket beleteszik a fellépésekbe és ők is baráti kapcsolatot ápolnak az előadókkal. A bulik különlegessége, hogy a Korda házaspár egy plusz extrával készül a hallgatóságnak, amit eddig csak a fentebb említett 80 éves jubileumi koncerten hallhattak az emberek. Az biztos, hogy aki ellátogat a rendezvényre, egy életre szóló élménnyel fog távozni.