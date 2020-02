Új igazgató a vasi agrárkamaránál

Új igazgatója van a vasi agrárkamarának, ahol a jövőben több újdonságot is bevezetnek.

Rendkívül sikeres évet zárt a kamara, és a jövő is biztató, mivel pillanatnyilag nagyon jó állapotban van az őszi vetés – hangsúlyozta dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) vasi elnöke a kamara szerdai évindító sajtótájékoztatóján. A korábbi kezdeményezéseket – mint amilyen a fajtakísérlet vagy a búzatermelési verseny – továbbra is folytatni fogják, de lesznek újítások is.

A hasznos rovaroknak hoteleket, míg a káros rovaroknak csapdákat állítanak majd fel, ezzel is segítve az optimális védekezést. Január 1-jétől Czotter Ferenc agrármérnök lett a vasi NAK igazgatója. A szakember korábban mint falugazdász, három éve pedig mint főfalugazdász dolgozott a kamaránál.