Új közösségi tér a templomnál Rönökön

A település egyik legszebb részén, a Szent Imre-templom mellett avatták fel az új közösségi házat, amely szálláshelyként és pihenőhelyként is funkcionál a jövőben.

A vasárnapi szentmise után dr. Takács Gyula plébános beszélt a beruházás részleteiről. Elhangzott, hogy a templom melletti épületet korábban raktárként használták, de állapota jelentősen leromlott, így felújítása halaszthatatlan volt. Ehhez jelentett nagy segítséget a településnek a Magyar falu program 20 millió forintos támogatása.

A pályázati forrásból megközelítőleg 14 millió forintot költöttek az épület átalakítására. A fennmaradó hatmillió forintból rendezvénysátrat, székeket, hálózsákokat is vásároltak, sőt, különféle programokra, például táborokra is jutott belőle. – A picike dolgok nagyon ritkák, a picike dolgok nagyon kedvesek. Picik vagyunk mi is, de kiterjedt reánk a magyar kormány figyelme – fogalmazott a plébános, aki azt is kiemelte, hogy gyönyörű helyen, a Szent Imre-templom közvetlen szomszédságában létesülhetett új közösségi tér, amely nemcsak a falubelieknek, hanem az ide érkező zarándokoknak, turistáknak is a hasznára válik. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntőjében kitért arra, hogy a helyieknek fontos ez a páratlan szakrális hely, hiszen a Szent Imre-templomhoz és környékéhez szívvel-lélekkel kötődnek az itteni lakosok. – A település új funkciót álmodott a korábbi, düledező épületbe. Látom a potenciált arra vonatkozóan, hogy rönökiek tartalommal és keresztény értékekkel tudják megtölteni az új közösségi teret.

A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy három fő értékünk az Isten, a haza és a család: – Kísértet járja be Európát, a marxista eszmék kísértete, amely ezúttal nem keletről, hanem nyugatról jön, és ha nem vigyázunk, akkor nálunk is táptalajra talál. A család intézménye ellen is totális támadás indult, de mi próbáljuk magunkat megvédeni. A keresztény szellem és a keresztény értékek minden eddiginél fontosabbak, hiszen támaszt adhatnak ezekben a nehézségekkel teli időkben.

Az épület megáldása után V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Takács Gyula plébános, Pékó Tamás, Rönök polgármestere és Hegyi László korábbi polgármester átvágták a nemzeti színű szalagot, majd az új közösségi hely bejárására került sor. Az épületben korszerű vizesblokkokat, konyhát, pihenőhelyet és egy társalgót is kialakítottak, szálláshelyként is használhatják majd.

Kiemelt képünkön: Takács Gyula plébános, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Pékó Tamás polgármester és Hegyi László korábbi polgármester a közösségi ház avatóján